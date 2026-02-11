الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,045 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 72,045 شهيدا، و171,686 مصابا، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وأفادت الوزراة، اليوم "الأربعاء"، في بيان وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن إجمالي من وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 3 شهداء، و20 إصابة؛ فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 كتوبر الماضي قد ارتفع إلى 591، وإجمالي الإصابات إلى 1578، فيما جرى انتشال 720 جثمانا.