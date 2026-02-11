الجيزة تستقبل رمضان بشبكة معارض للسلع الأساسية.. المتحدث باسم المحافظة يكشف التفاصيل

أكد محمد مرعي، السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة والمتحدث بإسم المحافظة، أن المعارض التي تم إفتتاحها الخاصة بمعارض أهلا رمضان قائمة على فلسفة التواجد فى كافة الأحياء والمدن، حتي المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية داخل نطاق محافظة الجيزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك 26 معرض أهلا رمضان، وأمس تم إفتتاح المعرض الرئيسي بحضور وزير التموين نيابة عن رئيس الوزراء، وبحضور وزير الزراعة ومحافظ الجيزة، علي مساحة ألفي متر مربع.

وتابع أن المعرض يضم كافة أنواع السلع المطلوبة فى شهر رمضان، إلى جانب وجود معرض أو أثنين فى كل حي أو مدينة على حسب الكثافة السكانية أو المساحة الجغرافية للمركز أو المدينة.