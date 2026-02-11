قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد توليه وزارة التعليم العالي.. السيرة الذاتية لــ الدكتور عبدالعزيز قنصوة
ولي أمر يعتدي على طالب ابتدائي في المنوفية.. والدته: مش هسيب حق ابني
باستثمارات مليار جنيه.. هيئة الاستثمار تفتتح مصنع المغذيات الصحية الياباني بمدينة العاشر
الأهلي يهنئ جوهر نبيل على توليه منصب وزير الشباب والرياضة
المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس السيسي
هل يعوض النصيري اتحاد جدة بعد رحيل كريم بنزيما؟ بداية نارية وأرقام قياسية تعيد رسم ملامح هجوم العميد قاريا
بعد أدائه اليمين الدستورية.. حسن رداد يتعهد ببذل الجهود لتطوير منظومة العمل
المهندس رأفت هندي يؤدي اليمين الدستورية وزيرًا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
جوهر نبيل يصل مقر وزارة الشباب والرياضة لمباشرة مهام عمله عقب أداء اليمين الدستورية
عبد العزيز قنصوة يؤدى اليمين الدستورية وزيرا للتعليم العالى أمام الرئيس السيسي
273 هدفًا في أقل من موسمين.. كيف أعاد فليك صياغة هوية برشلونة الهجومية وحوّله إلى أقوى خط نار في القارة العجوز؟
حسين عيسى يؤدي اليمين الدستورية نائبا لرئيس الوزراء للشئون الاقتصادية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رويترز: قلق إسرائيلي من واشنطن بشأن الاتفاق النووي مع طهران

هاجر ابراهيم

أعلنت رويترز عن مصادر، أن إسرائيل قلقة من أن واشنطن قد تسعى لاتفاق نووي ضيق مع طهران لا يتضمن برنامجها الصاروخي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، أن موسكو تجري مباحثات مع إسرائيل و"مجلس السلام" وعدد من الأطراف الدولية بهدف إنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة، في خطوة قال إنها تعكس استعداد بلاده للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وجاءت تصريحات فيكتوروف في مقابلة مع شبكة "آر تي"، نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، حيث أوضح أن فكرة إقامة المستشفى طُرحت قبل نحو عامين، لكنها عادت إلى الواجهة في ضوء التطورات الأخيرة. وأكد أن روسيا مستعدة من حيث المبدأ للشروع في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، مع توفير المعدات الطبية والكوادر الصحية من الجانب الروسي.

وأشار السفير الروسي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين عبّر خلال لقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداد بلاده لإنشاء هذه المنشأة الطبية في غزة، في إطار دعم موسكو للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار.


 


 

إسرائيل واشنطن طهران

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

صحة الشرقية الأولى على مستوى الجمهورية في مبادرة "100 يوم صحة"

تنظيم معرض خيري للملابس لدعم 750 طالبا بالزقازيق

