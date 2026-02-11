رويترز: قلق إسرائيلي من واشنطن بشأن الاتفاق النووي مع طهران

أعلنت رويترز عن مصادر، أن إسرائيل قلقة من أن واشنطن قد تسعى لاتفاق نووي ضيق مع طهران لا يتضمن برنامجها الصاروخي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأعلن السفير الروسي لدى إسرائيل، أناتولي فيكتوروف، أن موسكو تجري مباحثات مع إسرائيل و"مجلس السلام" وعدد من الأطراف الدولية بهدف إنشاء مستشفى روسي في قطاع غزة، في خطوة قال إنها تعكس استعداد بلاده للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وجاءت تصريحات فيكتوروف في مقابلة مع شبكة "آر تي"، نقلتها وكالة "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية، حيث أوضح أن فكرة إقامة المستشفى طُرحت قبل نحو عامين، لكنها عادت إلى الواجهة في ضوء التطورات الأخيرة. وأكد أن روسيا مستعدة من حيث المبدأ للشروع في تنفيذ المشروع في أقرب وقت ممكن، مع توفير المعدات الطبية والكوادر الصحية من الجانب الروسي.

وأشار السفير الروسي إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين عبّر خلال لقاء جمعه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداد بلاده لإنشاء هذه المنشأة الطبية في غزة، في إطار دعم موسكو للجهود الإنسانية وإعادة الإعمار.







