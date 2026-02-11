عماد الشريف يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب المحافظين

تقدم المهندس عماد الشريف بأوراقه للترشح لرئاسة حزب المحافظين، كما تقدم فيصل سالم بأوراقه ضمن قائمة الشريف على مقعد نائب الرئيس، بحسب ما ذكرت اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل الحزب اليوم، الأربعاء.

ويعد المهندس عماد الشريف أحد مؤسسي الحزب، ويشغل حالياً عضوية الهيئة العليا والمكتب السياسي بحزب المحافظين، كما يشغل فيصل سالم عضوية الهيئة العليا بالحزب حالياً.

ويعقد حزب المحافظين المؤتمر العام للحزب لإجراء الانتخابات الداخلية يوم 5 مارس 2026، وذلك في إطار حرص الحزب على ترسيخ الممارسة الديمقراطية الداخلية.

يُذكر أن لجنة انتخابات حزب المحافظين كانت قد اعلنت مسبقًا عن فتح باب الترشح لانتخابات الحزب الداخلية، اعتبارًا من 1 فبراير 2026 وحتى 15 فبراير 2026 (الأحد المقبل)، وذلك وفقًا للائحة الحزب المنظمة للعملية الانتخابية.

ويشمل فتح باب الترشح منصب رئيس حزب المحافظين ونائبه، وعضوية الهيئة العليا للحزب، على أن يقتصر الترشح على الأعضاء المجددين لعضويتهم لعام 2026، والمُدرجين ضمن الكشوف النهائية المعتمدة للجمعية العمومية.