إحالة 7 متهمين أوكرانين ومصري للجنايات لاتهامهم بالتعاون مع كبار مهربي المخدرات
أمن فلوسك.. خطوات حماية حسابك البنكي من السرقة
صاحب "ايجيبت كدا كدا" يخرج عن صمته: سيبوا جابر ومؤمن في حالهم
الرئيس السيسي يجتمع مع الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
الرعاية الصحية: توطين الصناعات الطبية التركية في مصر ونقل التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القطاع الطبي
عـ.ـذبتها والدتها بطريقة بشعة.. التفاصيل الكاملة لواقعة صغيرة كفر الشيخ
مقـ.ـتل 7 وإصابة 22 في اشتباكات في شبوة باليمن
وزارة الصحة تختتم دورة تدريبية في أسوان لتعزيز الاستجابة لحالات العنف ضد المرأة
إحالة الطبيب المتهم بالاستيلاء على أموال مديري الصحة بالجيزة للجنايات
مفتي روسيا يشيد بحسن تنظيم مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية ويثمّن جهود وزير الأوقاف
رئيس الوزراء البولندي يرفض الانضمام لمجلس سلام ترامب
مع اقتراب رمضان.. مفاجأة في أسعار الدواجن واللحوم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

طلب 30 ألف جنيه.. ننشر شهادة مجري التحريات في رشوة حي العمرانية

كتب محمد عبدالله :

أحالت جهات التحقيق المختصة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة إلي أقوال مجري التحريات.

شهادة مجري التحريات 

شهد أنه على إثر تلقيه بلاغ الشاهد الأول؛ أجرى تحرياته التي أسفرت عن صحة البلاغ، وأن المتهم يعمل مدير إدارة التسويق بحي العمرانية، ويدخل ضمن اختصاصه الوظيفي؛ تلقي طلبات استئجار وترخيص المحال التجارية التابعة للحي، وإنهاء إجراءات التعاقد لمقدميها .

وأوضح مجري التحريات، في شهادته أنه كلف الشاهد الأول بمجاراة المتهم، واستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات واللقاءات
التي تتم فيما بينهما، وهو ما أسفر عن رصد محادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

ولفت إلى أن الشاهد الأول أفاد بطلب المتهم مبلغ ثلاثين الف جنيه - على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات التعاقد للحانوت محل طلب الشاهد الأول.

وأضاف أنه كلف الشاهد الأول بتدبير مبلغ ثلاثين الف جنيه - ناظرته النيابة العامة - وأصدرت إذنها بضبط المتهم الأول حال او عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة - من الشاهد الأول، ونفاذاً لذلك الإذن؛رصد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ محادثة جرت بين المتهم الأول والشاهد الأول؛ اتفقا خلالها على التقابل بذات اليوم لأخذه مبلغ الرشوة محل طلبه؛ فأعاد للأخير المبلغ، ورصد لقائه بالمتهم بأحد المقاهي بشارع الشعب محافظة الجيزة؛ حيث أخذ الأخير مبلغ الرشوة المدبر؛ فضبطه وبحوزته المبلغ المدبر.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم في غضون الفترة من شهر يوليه لعام ۲۰۲٥ حتى ٢٠٢٥/١٠/٨ بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بصفته موظف عمومي - مدير إدارة التسويق بحي العمرانية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من / هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب، مبلغ ثلاثين الف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات التعاقد على إيجار حانوت تابع للحي محل عمله؛ على النحو المبين بالتحقيقات.

سعر الذهب

أعلى سعر ذهب اليوم 11-2-2026

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

جوهر نبيل

إعلامي يُحذّر: استاد القاهرة مُهدّد لهذا السبب .. ونصيحتي لـ جوهر نبيل الابتعاد عن الجدل

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

الزمالك

استمرار الثلاثي في الفريق.. «الغندور» يكشف خبرًا سعيدًا لجماهير الزمالك

ترشيحاتنا

وزير الصحة

الصحة تعلن اعتماد مركز تدريب الإدارة المركزية للطوارئ من المجلس الصحي المصري

وزيرة التنمية المحلية والبيئة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة: تكامل السياسات البيئية والتنموية أولوية

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ الحكومة الجديدة

بالصور

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

آيفون يجبر فيراري على التخلي عن شاشات اللمس في أحدث سيارة كهربائية

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

