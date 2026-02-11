طلب 30 ألف جنيه.. ننشر شهادة مجري التحريات في رشوة حي العمرانية

أحالت جهات التحقيق المختصة مدير إدارة التسويق بحي العمرانية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بتلقي رشاوي مالية واستمعت النيابة إلي أقوال مجري التحريات.

شهادة مجري التحريات

شهد أنه على إثر تلقيه بلاغ الشاهد الأول؛ أجرى تحرياته التي أسفرت عن صحة البلاغ، وأن المتهم يعمل مدير إدارة التسويق بحي العمرانية، ويدخل ضمن اختصاصه الوظيفي؛ تلقي طلبات استئجار وترخيص المحال التجارية التابعة للحي، وإنهاء إجراءات التعاقد لمقدميها .

وأوضح مجري التحريات، في شهادته أنه كلف الشاهد الأول بمجاراة المتهم، واستصدر إذن النيابة العامة بتسجيل المحادثات واللقاءات

التي تتم فيما بينهما، وهو ما أسفر عن رصد محادثات ولقاءات أكدت ما توصلت إليه تحرياته.

ولفت إلى أن الشاهد الأول أفاد بطلب المتهم مبلغ ثلاثين الف جنيه - على سبيل الرشوة؛ مقابل إنهاء إجراءات التعاقد للحانوت محل طلب الشاهد الأول.

وأضاف أنه كلف الشاهد الأول بتدبير مبلغ ثلاثين الف جنيه - ناظرته النيابة العامة - وأصدرت إذنها بضبط المتهم الأول حال او عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة - من الشاهد الأول، ونفاذاً لذلك الإذن؛رصد بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٨ محادثة جرت بين المتهم الأول والشاهد الأول؛ اتفقا خلالها على التقابل بذات اليوم لأخذه مبلغ الرشوة محل طلبه؛ فأعاد للأخير المبلغ، ورصد لقائه بالمتهم بأحد المقاهي بشارع الشعب محافظة الجيزة؛ حيث أخذ الأخير مبلغ الرشوة المدبر؛ فضبطه وبحوزته المبلغ المدبر.

نص أمر الإحالة

جاء بأمر الإحالة أن المتهم في غضون الفترة من شهر يوليه لعام ۲۰۲٥ حتى ٢٠٢٥/١٠/٨ بدائرة قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة بصفته موظف عمومي - مدير إدارة التسويق بحي العمرانية - طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من / هشام زكي عبدالمنعم عبدالوهاب، مبلغ ثلاثين الف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إنهاء إجراءات التعاقد على إيجار حانوت تابع للحي محل عمله؛ على النحو المبين بالتحقيقات.