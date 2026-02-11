بتكلفة 41 مليون جنيه.. افتتاح مدرستي دار السلام الابتدائية والإعدادية بسوهاج

افتتح اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، مدرستي دار السلام الابتدائية المشتركة، ومدرسة دار السلام الإعدادية، عقب انتهاء أعمال التوسعة والتطوير بها، بتكلفة إجمالية بلغت 41 مليون و910 ألف جنيه.

وذلك بحضور النائب طارق رضوان، والنائب عبد اللطيف الشيخ، أعضاء مجلس النواب، والمهندس حسن سلامة رئيس هيئة الأبنية التعليمية بسوهاج، والدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم، وحسين حبارير رئيس مركز ومدينة دار السلام.

محافظة سوهاج

وقد استهل محافظ سوهاج الجولة بافتتاح مدرسة دار السلام الابتدائية المشتركة، على مساحة 3633 متر مربع، واستمع إلى شرح مفصل عن مراحل التطوير والإحلال الجزئي للمدرسة، بتكلفة بلغت 16 مليون و 430 ألف جنيه، لتوفر 16 فصل دراسي.

كما افتتح المحافظ توسعة مدرسة دار السلام الإعدادية، على مساحة 6106 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 25 مليون و 480 ألف جنيه، لتوفر 18 فصل دراسي لأبناء دار السلام.

وهنأ محافظ سوهاج أهالي دار السلام بمناسبة الافتتاحات الجديدة بالمدارس، داعيًا إلى الاستفادة من إمكانيات هذه المنشآت التعليمية الحديثة.

وأكد حرص المحافظة على توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة للطلاب، وتخفيف الكثافات داخل الفصول، مشيدًا بجهود الهيئة العامة للأبنية التعليمية في تنفيذ المشروعات التعليمية وفق أعلى معايير الجودة والاشتراطات الهندسية.

وأشار إلى أن قطاع التعليم يحظى باهتمام كبير ضمن خطة التنمية المحلية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات الخدمية.