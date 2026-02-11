قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
محافظات

علوم الرياضة بسوهاج تختتم معسكر إعداد قادة الكشافة والمرشدات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات المعسكر الدراسي التدريبي الكشفي لإعداد قادة الكشافة والمرشدات لطلاب الفرقة الثالثة بكلية علوم الرياضة.

والذي نفذت أعماله على أرض ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم، خلال الفترة من 7 حتى 9 من فبراير الجارى، بمشاركة 1066 طالب وطالبة.

وذلك بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مؤمن عبد العزيز عميد الكلية.

وقد أشاد الدكتور حسان النعماني، بما رآه من فعاليات وأنشطة ممزوجة بالحماس والوطنية التي ملأت أرض الملاعب.

وأوضح أن المعسكر أقيم تحت شعار "شباب بيحب مصر"، الأمر الذي يعزز قيم الإنتماء للوطن ويغرس مبادئ المحبة والولاء والسلام في قلوب الطلاب، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بمثل تلك الفعاليات وتطوير برامجها، لما لها من مردود إيجابي لدى المشاركين، وتساهم فى بناء روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب.

وتساعدهم على حب العمل التطوعي وخدمة المجتمع والمشاركة بفاعلية في تقدم وازدهار الوطن.

وأشار الدكتور حسين طه، إلى أن المعسكر الدراسي التدريبي لإعداد قادة الكشافة والمرشدات يهدف إلى تدريب الطلاب على مهارات وتقاليد الحركة الكشفية، وبناء شخصياتهم واكسابهم خبرات جديدة تزيد ثقتهم بأنفسهم.

بالإضافة إلى تنمية قدراتهم من خلال رفع كفاءتهم البدنية والذهنية، وأيضاً تطوير سماتهم الشخصية ومهاراتهم الاجتماعية، مؤكداً على أن تلك الفعاليات تعود بالنفع على طلاب الكلية وتساهم فى تخريج كوادر رياضية وأكاديمية مؤهلة وعلى مستوى عالي من الخبرة في المجال الرياضي.

وقال الدكتور مؤمن عبد العزيز، أن المعسكر يتم تنظيمه بشكل سنوي لطلاب الفرقة الثالثة ضمن خطة العملية التعليمية والتدريبية بالكلية، وقد شارك بالمعسكر 356 طالب وطالبة بقسم المناهج وطرق تدريس التربية البدنية، و354 طالب وطالبة بقسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة، وأيضاً 356 طالب وطالبة بقسم الإدارة الرياضية والترويح.

وأضاف الدكتور يحيى ثابت، أنه تم تقسيم المعسكر إلى ثلاث مجموعات، وتضمنت الفعاليات ورش عمل ومحاضرات نظرية وعملية عن الحركة الكشفية ومهارات الكشافة.

جامعة سوهاج

وذلك إلى جانب أنشطة خدمة عامة وسمر كشفي، وتنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية، كما شمل اليوم الاخير للمعسكر تقييم المعسكرات الثلاثة وإعلان نتائج الاختبار الكشفي الخاص بالمعسكر.

ومن الجدير بالذكر أنه حضر الفعاليات كلا من الدكتور شعبان حلمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد كمال وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

والدكتور ممدوح السيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، والدكتور أشرف أبو الوفا رئيس قسم المناهج وطرق التدريس، والدكتور يحيى ثابت رئيس المعسكر، والدكتور محمد عبد المحسن، والدكتور هاني جعفر، والدكتور طه السيد قائدي المعسكر، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالكلية.

