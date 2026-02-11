قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مظلوم إعلاميًا ويستحق تدريب الأهلي .. طارق طه يروي قصة علي ماهر مع سيراميكا كليوباترا
فرنسا تتجه لزيادة التأشيرات الإنسانية للإيرانيين المضطهدين
الجامعة العربية تدعو ترامب للوفاء بتعهداته لمنع إسرائيل من ضم الضفة
94 مليون جنيه و70 فرصة عمل.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروع لتصنيع الأسمدة
المدير التنفيذي لمنظمة اليمن: ما حدث في شبوة انفلات أمني واضح يتحمل المحافظ مسؤوليته
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الطالبة صاحبة واقعة الغردقة تكشف مفاجآت صادمة

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام لنيابات جنوب الجيزة الكلية المتهم بخطف فتاة الطالبية وهتك عرضها إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة  إلي أقوال المجني عليها 

أقوال المجني عليها 

شهدت المجني عليها أنه جمعتها علاقة عاطفية بالمتهم وأنه أوهمها بالزواج منها وطلب منها السفر معه إلي محافظة الغردقة من أجل شهر العسل وأنه عادت عندما علمت بالبحث الأمني عنها وأكدت أن المتهم قام بالتعدي عليها جنسيا بداعي الحب والزواج وأنه انهي عذريتها 

نصر أمر إحالة المتهم للجنايات 

جاء في أمر الإحالة أن المتهم خطف الطفلة المجني عليها وهي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاماً ميلادياً بطريق التحيل، بأن أعد مخططاً محكما وأوعز له شيطانه سوء الأمور أحسنها، وختم على قلبه بأن استغل صغر سنها وقلة حيلتها واتخذ طريق الشيطان سبيلاً، واعطي لوسواسه لجام سوقه، فرسم مخططاً إجراميا بفحش متخيراً الطفلة المجني عليها فريسة لغايته الدنيئة، بأن استدرجها بعيداً عن مسكنها واهما اياها بالقدوم رفقته لرغبته باتمام زيجاتهما ، قاصداً إبعادها وعزلها عن أهليتها وذويها وأعين الرقباء ودام اختطافه حتى أتم جريمته 

واقترنت هذه الجناية بجناية أخري، لأنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة المجني عليها  والتي لم تبلغ من العمر الثامنة عشر عاماً ميلادياً بغير قوة أو تهديد ، إذ انه وعقب إحكام قضبتها
لاختطافه إياها موضوع الاتهام السابق لم يستكن، إذ بثّ الشيطان ريح خبثه وختم على قلبه وعقله ورضخ له فهيا له جرمه مستغلاً صغر سنها وقلة حيلتها ؛ وتحسس مواطن عفتها وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشر الأزواج - لأكثر من مرة غير عابئاً باهليتها منساقاً وراء شهواته


ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين : ۲۶۹ (۱) ، (۲۹۰ (۱)، (۲)، (٤) من قانون العقوبات المعدل بالقانوني رقمي ۱۱ لسنة ۲۰۱۱، ۵ لسنة ۲۰۱۸ وبالمادتين ۲ ، ١١٦ مكرر من قانون
الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨

عقوبة هتك العرض

ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.

ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".

أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".


 

الغردقة هتك عرض عنف جنسي الزواج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مراد مكرم

مراد مكرم لـ شاب الأتوبيس: إيه اللي بينك وبين ربنا عشان الكل يعتذزلك

المتهمين

القبض على 3 سيدات يمارسن الرذيلة داخل منزل بالمنصورة

سكن لكل المصريين 8

لمنخفضي ومتوسطي الدخل| موعد طرح سكن لكل المصريين 8.. وكراسة الشروط

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

محمد إبراهيم

حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو

أرشيفية

كرتونة البيض نزلت 40 جنيها.. اتحاد منتجي الدواجن تزف بشرى سارة بمناسبة رمضان

جيفري إبستين

بالوثائق والمستندات.. كيف ساهم جيفري إبستين في إشعال الفوضى بمصر والشرق الأوسط

محمد سامي

كسر كاميرات فيلتي.. طبيبة تحرر محضر ضد والد المخرج محمد سامي بأكتوبر

ترشيحاتنا

أرشيفية

أوبك تتوقع تراجع الطلب العالمي على نفط المجموعة

السفير الروسي لدى بنجلاديش

موسكو: روسيا تأمل في إزالة جميع الحواجز أمام التعاون التجاري مع بنجلاديش

أرشيفية

زيلينسكي يتراجع تحت الضغط الأمريكي.. انتخابات رئاسية واستفتاء على اتفاق السلام قبل 15 مايو

بالصور

طريقة عمل سبانخ بالوايت صوص في البيت.. طعم كريمي لا يقاوم بخطوات سهلة

سبانخ
سبانخ
سبانخ

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات.. احذري هذه الطرق الشائعة في مطبخك

أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات
أخطاء تخزين البقوليات تسبب العفن والحشرات

الطلاق الصامت| أخطر أنواع الفشل الزوجي.. لا ننتبه له وعلامات كارثية

لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية
لطلاق الصامت.. أخطر نوع فشل زوجي لا ينتبه له أحد علامات كارثية

شركة BYD تقاضي الحكومة الأمريكية بسبب حظر دخول سياراتها

BYD أمريكا
BYD أمريكا
BYD أمريكا

فيديو

العوضي ومشكلته مع النسيان

هنسى لو نمت.. أحمد العوضي يكشف كواليس «علي كلاي» واستعداداته لرمضان 2026

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية المشاركة قبل مغادرتها للصومال

رئيس الصومال ووزير الدفاع يشهدان اصطفاف القوات المصرية قبل مغادرتها للصومال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

المزيد