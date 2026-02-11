البرتغال: استقالة وزيرة الداخلية بسبب ضعف التجاوب مع أزمة العواصف والأعاصير الأخيرة

أعلنت وزيرة الداخلية البرتغالية استقالتها من منصبها على خلفية الانتقادات اللاذعة لإدارتها لأزمة الفيضانات والأعاصير التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة وتسبب في خسائر فادحة.

وأعلنت الرئاسة في البرتغال أن الوزيرة ماريا لوشيا أمارال رأت أنها لا تتمتع بالظروف الشخصية والسياسية اللازمة لتمكينها من القيام بمهام عملها. وفق شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الأربعاء/.

وتابعت الشبكة أن رئيس الوزراء لويس مونتنيجرو سيشغل مؤقتا منصب وزير الداخلية حتى تعيين بديل جديد، وقد تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب ضعف تجاوبها خلال الأسبوعين الماضيين مع العواصف والأعاصير التي ضربت البلاد وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص إضافة إلى خسائر تقدر بأكثر من 4 مليارات يورو.