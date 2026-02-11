قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مباراة الأهلي والإسماعيلي مجاناً على هذه القناة
كشف حساب "منال عوض".. 6 أشهر من الإنجازات قبل التولي الرسمي لملف البيئة
وزير الخارجية الألماني: يجب تسوية مسألة البرنامج النووي الإيراني من خلال المفاوضات
أحمد موسى: ينفي وجود تعيينات جديدة داخل مؤسسة الرئاسة
موعد وأماكن صرف منحة رمضان 2026 للعمالة غير المنتظمة
تعزيز الحوار البناء.. رئيس مجلس النواب يستقبل سفراء دول الاتحاد الأوروبي
كامويش يقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري
بسبب الصين.. اليابان خالية من الباندا للمرة الأولى منذ 1972
أبو مازن: القرارات الإسرائيلية الأخيرة تتطلب موقفا حاسما من الإدارة الأمريكية والمجتمع الدولي
مدبولي: هيكلة الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة أحد أهم ملفات العمل خلال هذه المرحلة
موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 8.. قبل رمضان أم بعده؟
وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل
أخبار العالم

البرتغال: استقالة وزيرة الداخلية بسبب ضعف التجاوب مع أزمة العواصف والأعاصير الأخيرة

أ ش أ

أعلنت وزيرة الداخلية البرتغالية استقالتها من منصبها على خلفية الانتقادات اللاذعة لإدارتها لأزمة الفيضانات والأعاصير التي ضربت البلاد خلال الأسابيع الأخيرة وتسبب في خسائر فادحة.

وأعلنت الرئاسة في البرتغال أن الوزيرة ماريا لوشيا أمارال رأت أنها لا تتمتع بالظروف الشخصية والسياسية اللازمة لتمكينها من القيام بمهام عملها. وفق شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الأربعاء/.

وتابعت الشبكة أن رئيس الوزراء لويس مونتنيجرو سيشغل مؤقتا منصب وزير الداخلية حتى تعيين بديل جديد، وقد تعرضت الحكومة لانتقادات شديدة بسبب ضعف تجاوبها خلال الأسبوعين الماضيين مع العواصف والأعاصير التي ضربت البلاد وأسفرت عن مصرع 7 أشخاص إضافة إلى خسائر تقدر بأكثر من 4 مليارات يورو.

