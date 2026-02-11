بونو يقترب من المشاركة مع الهلال أمام الاتفاق بالدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب الدولي المغربي ياسين بونو، حارس مرمى فريق الهلال من المشاركة مع الزعيم أمام الاتفاق، ضمن منافسات الجولة 22 ببطولة دوري روشن السعودي.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية” فإن إصابة بونو التي يعاني منها في الكتف، ليست مقلقة، في ظل خضوعه خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي من أجل تجهيزه قبل المباراة الدورية المنتظرة.

وأشارت إلى أن اللاعب أبدى استجابة عالية للعلاج، ما يعطي مؤشرات واضحة على قدرته على المشاركة، في ظل انتظار القرار النهائي واتضاح الصورة بشكل كبير قبل المباراة بوقت كاف.

وكانت مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، قد شهدت غياب ياسين بونو.

يُذكر أن ياسين بونو أحد أبرز الحراس في إفريقيا والوطن العربي خلال السنوات الماضية.