انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

السفير صلاح حليمة : القضية الفلسطينية تتصدر أولويات السياسة الخارجية المصرية

السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق
محمود محسن

قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ مصر تواجه تحديات جسيمة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصًا في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، والتي تمثل أهمية استراتيجية كبرى للأمن القومي المصري.

وأضاف في مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ القضية الفلسطينية تأتي على رأس الأولويات، مشيرًا إلى أهمية متابعة تنفيذ خارطة الطريق التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وإنشاء مجلس السلام الذي يضم نحو ٢٥ دولة، بما فيها مصر، إلى جانب مشاركة السلطة الفلسطينية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ هذه الخطط، مع التركيز على الانسحاب الإسرائيلي من غزة ومتابعة التطورات في الضفة الغربية.

وأشار السفير حليمة إلى أن مصر تعمل على خفض التصعيد في المنطقة من خلال اتباع سياسات واضحة تقوم على وحدة الدول وسلامتها الإقليمية، والحفاظ على مؤسسات الدولة، وفض النزاعات بالطرق السلمية والحوار.

وتابع، أن الحكومة المصرية تحرص على حماية مقدرات الشعوب ورفض أي كيانات موازية أو فواعل غير حكومية، مؤكدًا أن هذه الثوابت ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي المصري في نطاقه العربي والأفريقي، لا سيما في البحر الأحمر وخليج عدن وممر باب المندب.

وتطرق السفير حليمة إلى الدور المصري في مواجهة المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، موضحًا أن التحرك المصري يتم على المستوى العربي والإسلامي، وكذلك على صعيد العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي ومنظومة الأمم المتحدة.

وشدد على أهمية تطوير العلاقات مع الإدارة الأمريكية الحالية في ظل رئاسة ترامب، والاستفادة من مجلس السلام في تعزيز موقف مصر الإقليمي والدولي، بما يضمن حماية الحقوق الفلسطينية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

السفير صلاح حليمة وزير الخارجية منطقة القرن الأفريقي البحر الأحمر الضفة الغربية الأمم المتحدة

