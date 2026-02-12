قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
رياضة

وائل القباني: منافسة الزمالك على الدوري مفاجأة.. ومعتمد جمال يدير المرحلة بذكاء

الزمالك
الزمالك
باسنتي ناجي

أكد وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، أن الفريق يمر بظروف صعبة على المستويين المادي والفني، لكنه في الوقت ذاته أشاد بالطريقة التي يُدار بها الفريق خلال المرحلة الحالية.

وائل القباني

وقال القباني، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، إن معتمد جمال نجح في خلق حالة من الانسجام داخل الفريق، موضحًا: «هناك حالة حب بين اللاعبين، والمدرب يضع بعض العناصر على دكة البدلاء دون أن تحدث أي أزمات، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد».

وأشار إلى أن الزمالك يعاني من إجهاد واضح في الفترة الأخيرة، خاصة مع عودة عدد من اللاعبين من الإصابة، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى التعامل بحذر وعدم الاستعجال في الدفع بالعناصر العائدة حتى لا تتجدد إصاباتهم.

وأوضح القباني أن الجهاز الفني خاطر بالدفع ببعض العناصر الشابة في مباراة سموحة، لكنه كان يضع في حساباته المواجهة المهمة أمام كايزر تشيفز، والتي تمثل خطوة حاسمة نحو التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

وأضاف أن معتمد جمال يتعامل بذكاء مع المباريات، حيث لا يندفع وراء المكسب السريع، بل يقسم اللقاء على فترات، ويجيد توقيت الضغط والدفاع، مع مراعاة الأحمال البدنية والاعتماد على سياسة التدوير (الروتيشن) لتجنب الإصابات.

ووصف القباني استمرار الزمالك في المنافسة على لقب الدوري بالمفاجأة، في ظل الظروف التي يمر بها النادي، خاصة مع إيقاف القيد والأزمة المالية، ولكن الفريق على مدار تاريخه ينافس على البطولات دائما.

وتطرق للحديث عن ملف ناصر ماهر، مؤكدًا أنه لاعب صاحب شخصية قوية وكان من الأفضل استمراره مع الفريق، قائلاً: «ناصر ماهر لاعب مؤثر، وكان يجب الحفاظ عليه في ظل إيقاف القيد». وتساءل: «ناصر ماهر ودونجا تم بيعهما، فهل هذا يعني تحسن الوضع المالي؟».

واختتم القباني تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يسير بشكل جيد حاليًا، لكن من الضروري النظر إلى المستقبل، متسائلًا عما إذا كانت المجموعة الحالية قادرة على الاستمرار في المنافسة، معربًا عن أمنياته بمواصلة الزمالك مشواره بقوة حتى نهاية الموسم.

الزمالك

عاجل | إعادة مباراة الزمالك وحرس الحدود

أرشيفية

رسميا.. أول دولة عربية تعلن الخميس 19 فبراير غرة شهر رمضان

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

إمام عاشور

رد فعل مثير من إمام عاشور بعد مباراة الأهلي والإسماعيلي

موعد طرح سكن لكل المصريين 8

قبل عيد الفطر.. موعد حجز شقق سكن لكل المصريين 8 والشروط

الفريق عمرو صقر- قائد القوات الجوية

بعد ترقيته لرتبة فريق.. ننشر السيرة الذاتية للفريق عمرو صقر قائد القوات الجوية

مجلس النواب

مشروع قانون جديد لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت.. تفاصيل

قانون العمل الجديد

بين الحظر والمسئولية.. كيف أعاد القانون تنظيم بيئة العمل وحماية الفئات الضعيفة؟

الإسكان الاجتماعي

التزامات قانونية تحكم وحدات وأراضي الإسكان الاجتماعي بالقانون

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

إبستين

كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط

انهيار الهام شاهين

انهيار إلهام شاهين يهزّ اللوكيشن.. والدموع تتحول لتريند

تعليق محمود حجازي علي قضيته

احترمت رجولتي ومتكلمتش.. محمود حجازي يكشف كواليس أزمته

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

