وائل القباني: منافسة الزمالك على الدوري مفاجأة.. ومعتمد جمال يدير المرحلة بذكاء

أكد وائل القباني، مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، أن الفريق يمر بظروف صعبة على المستويين المادي والفني، لكنه في الوقت ذاته أشاد بالطريقة التي يُدار بها الفريق خلال المرحلة الحالية.

وقال القباني، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة على قناة «CBC»، إن معتمد جمال نجح في خلق حالة من الانسجام داخل الفريق، موضحًا: «هناك حالة حب بين اللاعبين، والمدرب يضع بعض العناصر على دكة البدلاء دون أن تحدث أي أزمات، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد».

وأشار إلى أن الزمالك يعاني من إجهاد واضح في الفترة الأخيرة، خاصة مع عودة عدد من اللاعبين من الإصابة، وهو ما يدفع الجهاز الفني إلى التعامل بحذر وعدم الاستعجال في الدفع بالعناصر العائدة حتى لا تتجدد إصاباتهم.

وأوضح القباني أن الجهاز الفني خاطر بالدفع ببعض العناصر الشابة في مباراة سموحة، لكنه كان يضع في حساباته المواجهة المهمة أمام كايزر تشيفز، والتي تمثل خطوة حاسمة نحو التأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية.

وأضاف أن معتمد جمال يتعامل بذكاء مع المباريات، حيث لا يندفع وراء المكسب السريع، بل يقسم اللقاء على فترات، ويجيد توقيت الضغط والدفاع، مع مراعاة الأحمال البدنية والاعتماد على سياسة التدوير (الروتيشن) لتجنب الإصابات.

ووصف القباني استمرار الزمالك في المنافسة على لقب الدوري بالمفاجأة، في ظل الظروف التي يمر بها النادي، خاصة مع إيقاف القيد والأزمة المالية، ولكن الفريق على مدار تاريخه ينافس على البطولات دائما.

وتطرق للحديث عن ملف ناصر ماهر، مؤكدًا أنه لاعب صاحب شخصية قوية وكان من الأفضل استمراره مع الفريق، قائلاً: «ناصر ماهر لاعب مؤثر، وكان يجب الحفاظ عليه في ظل إيقاف القيد». وتساءل: «ناصر ماهر ودونجا تم بيعهما، فهل هذا يعني تحسن الوضع المالي؟».

واختتم القباني تصريحاته بالتأكيد على أن الفريق يسير بشكل جيد حاليًا، لكن من الضروري النظر إلى المستقبل، متسائلًا عما إذا كانت المجموعة الحالية قادرة على الاستمرار في المنافسة، معربًا عن أمنياته بمواصلة الزمالك مشواره بقوة حتى نهاية الموسم.