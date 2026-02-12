دونجا: معتمد جمال هو نجم الزمالك الأول في الفترة الأخيرة

أشاد دونجا، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الدوري المصري بدأ يشتعل في الأسابيع الحالية، خاصة بعد انتصارات أندية القمة واشتداد المنافسة على المراكز الأولى.

وقال دونجا في تصريحات عبر ستاد المحور؛ إن معتمد جمال يواصل إبهاره من مباراة لأخرى، مشيرًا إلى أن الزمالك يسير بخطوات ثابتة تحت قيادته، وأضاف أن فريق سموحة بدوره يقدم مباريات قوية هذا الموسم تحت قيادة أحمد عبد العزيز، وهو ما جعل مواجهة الزمالك اختبارًا حقيقيًا للفريق الأبيض.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن فوز الزمالك على سموحة واحتلاله وصافة جدول ترتيب الدوري يُعد أمرًا جيدًا للغاية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها النادي، سواء على مستوى الضغوط أو التحديات الفنية، مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية قوية داخل الملعب.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن اختيارات معتمد جمال لتشكيل الزمالك أمام سموحة كانت ذكية وموفقة، مشددًا على أن المدرب أصبح النجم الأول داخل النادي في الفترة الأخيرة، بفضل قراراته الفنية ونجاحه في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.