الأمم المتحدة تكشف: 5 محاولات لاغتيال الرئيس السوري ووزيرين خلال عام
روسيا تحظر تطبيق واتساب في البلاد
دعاء الصباح والرزق.. كلمات تفتح أبواب الخير والبركة مع يوم 24 شعبان
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الخميس
بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع
هل من مات في شهر رمضان يدخل الجنة بغير حساب؟.. الإفتاء تحسم الجدل
خارطة طريق وزير الزراعة.. 3 محاور لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الفلاح
حرب لا تنتهي.. كييف تتعرض لهجوم صاروخي روسي
الاحتلال يسمح لميليشيا أبو شباب تفتيش المسافرين في معبر رفح
الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني
السيناتور ليندسي جراهام: ترامب ونتنياهو يسعيان إلى السلام والاستقرار
اللي بيعملوه إعجاز.. إبراهيم عبد الجواد يتغنى بلاعبي الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
دونجا: معتمد جمال هو نجم الزمالك الأول في الفترة الأخيرة

أشاد دونجا، لاعب الزمالك السابق، بالمستوى الذي يقدمه الفريق الأبيض خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الدوري المصري بدأ يشتعل في الأسابيع الحالية، خاصة بعد انتصارات أندية القمة واشتداد المنافسة على المراكز الأولى.

وقال دونجا في تصريحات عبر ستاد المحور؛ إن معتمد جمال يواصل إبهاره من مباراة لأخرى، مشيرًا إلى أن الزمالك يسير بخطوات ثابتة تحت قيادته، وأضاف أن فريق سموحة بدوره يقدم مباريات قوية هذا الموسم تحت قيادة أحمد عبد العزيز، وهو ما جعل مواجهة الزمالك اختبارًا حقيقيًا للفريق الأبيض.

وأضاف لاعب الزمالك السابق أن فوز الزمالك على سموحة واحتلاله وصافة جدول ترتيب الدوري يُعد أمرًا جيدًا للغاية في ظل الظروف الحالية التي يمر بها النادي، سواء على مستوى الضغوط أو التحديات الفنية، مؤكدًا أن الفريق أظهر شخصية قوية داخل الملعب.

واختتم دونجا تصريحاته بالتأكيد على أن اختيارات معتمد جمال لتشكيل الزمالك أمام سموحة كانت ذكية وموفقة، مشددًا على أن المدرب أصبح النجم الأول داخل النادي في الفترة الأخيرة، بفضل قراراته الفنية ونجاحه في قيادة الفريق لتحقيق نتائج إيجابية.

قبل رمضان .. كيف تقلل الكافيين تدريجيًا بدون صداع أو إرهاق؟

روس يبتكرون تقنية لإعادة توظيف الإطارات المستعملة في صناعة الحديد الزهر

أفضل الطرق الطبيعية لعلاج مشكلات الهضم

زيت بذور العنب.. دعم يومي لصحة القلب والبشرة

