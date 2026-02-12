«الضربة الساقطة».. دقات القلب السريعة: الأسباب وطرق التعامل مع هذه الحالة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كشف الدكتور جمال شعبان، استشاري أمراض القلب وعميد معهد القلب الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، تفاصيل مهمة حول ما يعرف بين المواطنين بـ«الضربة الساقطة» أو الشعور بأن «القلب بيرفرف» أو «هيقف ويرجع تاني»، موضحًا أن الأمر يُسمى علميًا اختلال كهرباء القلب.


وأوضح شعبان أن كثيرين يشتكون من أعراض مثل تسارع ضربات القلب، الإحساس بخفقة قوية في الصدر، شعور مفاجئ كأن «القلب هيفط من الصدر»، أو إحساس بسحبة مفاجئة، وأحيانًا زيادة ضربات القلب عند الشعور بانتفاخ القولون.
 

وأشار إلى أن لخبطة ضربات القلب قد تحدث نتيجة عدة أسباب، من بينها نقص الهيموجلوبين (الأنيميا)، التوتر والقلق، زيادة نشاط الغدة الدرقية، اضطراب أملاح الدم مثل البوتاسيوم والكالسيوم، مرض السكري، أو نقص السوائل في الجسم.


وأضاف أن بعض الحالات قد تكون نتيجة خلل وراثي في كهرباء القلب، أو بسبب أمراض مكتسبة مثل مشكلات صمامات القلب، ضعف عضلة القلب، ضيق الشرايين التاجية، أو اضطرابات في النظام الكهربي للقلب.

وعن التصرف الصحيح عند الشعور بسرعة أو عدم انتظام ضربات القلب، نصح بضرورة السيطرة على التوتر والقلق، والحرص على الهدوء، والامتناع عن التدخين، مع شرب السوائل بشكل كافٍ، واستخدام الأملاح باعتدال. 

كما أشار إلى أن التنفس بعمق أو الكحة أحيانًا قد يساعدان في إيقاف نوبات التسارع المؤقتة.
 

وأكد أهمية عدم تناول أدوية دون استشارة طبيب متخصص في كهرباء القلب، مشيرًا إلى أن التشخيص قد يتطلب إجراء رسم قلب أو جهاز «هولتر» لمدة 24 ساعة، وقد تصل بعض الحالات إلى الحاجة لقسطرة دراسة كهروفسيولوجية، أو الكي بموجات الراديو، أو زرع جهاز صدمات كهربائية وفقًا لطبيعة الحالة.


واختتم شعبان حديثه مؤكدًا أن ليس كل خفقان خطيرًا، لكن استمرار الأعراض أو تكرارها بشكل ملحوظ يستدعي التقييم الطبي للاطمئنان.

