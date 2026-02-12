قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

رئيس مياه مطروح يتفقد إحلال وتجديد شبكات شارع علم الروم

ايمن محمود

تفقد العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أعمال إحلال وتجديد شبكات المياه بشارع علم الروم، ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتابع  مراحل العمل التي تشمل استبدال الخطوط القديمة بأخرى جديدة وعمل محابس جديدة وفق المواصفات، مع ربطها بالشبكة الأم لضمان استدامة الخدمة ووصول المياه بضغط مناسب.

وشدد على سرعة الإنجاز مع الالتزام بالجودة والجدول الزمني، والتنسيق مع الجهات المعنية لتقليل الآثار المرورية، مؤكداً أن المشروع يأتي ضمن خطة أوسع لتلبية احتياجات التوسع العمراني والسياحي بالمحافظة.

من ناحية اخرى وفى وقت سابق زار وفد من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي شركة المياه والصرف الصحي بمطروح لتنفيذ برنامج تدريبي متخصص حول الإصدار المطور من برنامج "Drops " للتحول الرقمي.

وركزت الزيارة على تدريب كوادر إدارات التوعية وبحوث الرأي والمشاركة المجتمعية على استخدام النظام الجديد، الذي يهدف إلى التحول الرقمي للعمليات وتحسين آليات التواصل المجتمعي واتخاذ القرارات القائمة على البيانات الدقيقة.

وتم عرض نتائج الزيارة وتفاصيل الخطة التنفيذية على  العميد  أحمد إبراهيم الدسوقي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، حيث تم تحديد آليات المتابعة والتقييم لضمان تنفيذ الأنشطة وفق المعايير المحددة.

وأكد العميدأحمد إبراهيم الدسوقي على أهمية هذا التطوير في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي ومواكبة لمتطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.

يذكر أن برنامج "Drops " يعد أحد الأدوات الرئيسية في خطة الشركة القابضة لتعزيز التحول الرقمي في جميع الشركات التابعة، بما يدعم تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح شركة مياه مطروح

