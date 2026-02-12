قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب خفض الفائدة 1%.. تفاصيل
اقتصادية الشيوخ تكشف 3 رسائل وراء قرار المركزي بشأن خفض سعر الفائدة |خاص
مأساة عاشتها ابنة الـ 6 سنوات| القصة الكاملة للطفلة جنى بعد صورتها المؤثرة.. وبطلة الواقعة تكشف حجم معاناتها
وزير ثقافة دارفور: لا هدنة مع ميليشيا مارست القـ.ـتل والعنف
ضياء رشوان: مسمى الوزارة ليس القضية.. الإعلام في مصر يمر بأزمة كبيرة ويجب مواجهتها
أسير إسرائيلي سابق: السنوار كان لطيفا وساحرا أثناء لقائنا
ما يثار صحيح.. ضياء رشوان: حركة المحافظين عرف سياسي بعد أي تعديل وزاري
الداخلية تكشف للنيابة عن أكبر عصابة لأوكرانيين لتصدير المخدرات من مصر للخارج
الغندور يدافع عن الزمالك: مستكترين الفرحة على جمهوره
حشود عسكرية تتحرك رغم مسار التفاوض.. ماذا يحدث خلف الستار بين واشنطن وطهران؟
ضياء رشوان : الحكومة لن تنجح الا بالتعاون مع الصحفيين والإعلاميين
مدبولي: تبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار أولوية.. وخطة تمويلات للوزارات حتى 2030
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

19 فبراير .. استكمال محاكمة 19 متهـ ـما بمدرسة الإسكندرية الدولية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد بسيوني

قررت محكمة جنح المنتزه ثانٍ بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 19 متهمًا من العاملين بمدرسة الإسكندرية الدولية، في القضية المتهمين فيها بالإهمال الوظيفي، إلى جلسة 19 فبراير الجاري، وذلك لاستكمال نظر الدعوى بعد إحالتها إلى دائرة أخرى، على خلفية الواقعة التي كشفت عن إتاحة الفرصة لأحد العاملين بالمدرسة لاستغلال عدد من الأطفال جنسيًا داخل حرم المدرسة.

وتعود أحداث القضية، المقيدة برقم 28567 لسنة 2025 جنح المنتزه ثانٍ، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثانٍ، يفيد بتقدم أربع أسر ببلاغات رسمية تتهم أحد العاملين جنايني بمدرسة دولية شهيرة بالتعدي الجسدي على أبنائهم داخل حديقة المدرسة.

وتضم قائمة المتهمين كلًا من:
«ع.ع.ال»، «ه.س.ح»، «م.ا.ا»، «ر.ف.ف»، «ا.ا.ح»، «ز.خ.ح»، «ا.م.م»، «ا.ح.ي»، «ه.ا.م»، «م.م.ح»، «ا.ا.م»، «ن.م.ا»، «م.ا.م»، «م.ج.ا»، «م.ط.ر»، «د.ب.م»، «ر.ط.ر»، «م.ص.ن»، و«س.ص.م».

وكشفت التحقيقات أن المتهمين من الثالث حتى السابع عشر، بصفتهم القائمين على الإشراف والملاحظة داخل المدرسة، أخلّوا بالواجبات المنوطة بهم قانونًا خلال فترات زمنية مختلفة، من بينها يومي 14 أكتوبر 2025 و21 نوفمبر 2025، إذ لم يؤدوا مهام الإشراف على الأطفال بالصورة التي يفرضها القانون، ما مهّد لوقوع الاعتداءات وأسفر عن أضرار نفسية وجسدية جسيمة للمجني عليهم.

كما نسبت جهات التحقيق إلى المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر تهمة تعريض أمن وسلامة الأطفال للخطر، بصفتهما المكلفين بمتابعة كاميرات المراقبة داخل المدرسة، حيث ثبت إخلالهما بواجب مراجعة ومراقبة تسجيلات الكاميرات، وهو ما ساهم في عدم اكتشاف الانتهاكات في حينها.
اتهامات للإدارة

وأسندت النيابة إلى المتهمة الأولى، بصفتها مديرة المدرسة، تهمة الإهمال الجسيم لعدم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والأمنية اللازمة لحماية الأطفال داخل المدرسة، رغم التزامها القانوني بتوفير بيئة تعليمية آمنة، ما أتاح وقوع الاعتداءات.كما وُجهت اتهامات مماثلة إلى المتهمة الثانية، بصفتها مديرة أحد أقسام المدرسة، لعدم اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تلك الوقائع، واعتبرت التحقيقات ذلك إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة.

وقررت جهة التحقيق نسخ صورتين من أوراق القضية الأولى: بشأن واقعة إهمال لجنة الإشراف المالي والإداري بالمدرسة في إرسال التقارير الدورية كل ثلاثة أشهر إلى مديرية التربية والتعليم لاتخاذ اللازم.

والثانية: لإرسالها إلى مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش، لاتخاذ التدابير القانونية اللازمة لحماية المجني عليهم، تنفيذًا لنص المادة (1/3) من قرار النائب العام رقم 85 لسنة 2020.

وبعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، قررت النيابة قيد الواقعة جنحة طبقًا لنصوص المواد 2 و96 (الفقرة الأولى) و(الفقرة الثانية مكرر) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008، ضد المتهمين التسعة عشر، لاتهامهم بتعريض الأطفال للخطر والتسبب في أضرار نفسية وجسدية جسيمة.

وأكدت جهات التحقيق استمرار متابعة القضية حتى الفصل فيها قضائيًا، مع التشديد على أولوية حماية الأطفال وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو إهمال يمس أمنهم وحقوقهم.

و قد عاقبت الدائرة رقم 19 بمحكمة جنايات الإسكندرية ، "س.خ.ر" 58 عامًا، جنايني، بالإعدام شنقًا، عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامه بالخطف بطريق التحايل، المقترن بجناية هتك عرض 4 تلاميذ "3 فتيات وولد" بمرحلة رياض الأطفال، بغرفة ملحقة بحديقة مدرسة بمنطقة المندره.

الاسكندرية الاسكندرية للغات مدرسة جنايني اعتداء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرشيفية

إحالة 10 مسئولين بمستشفى 6 أكتوبر للمحاكمة بتهمة إحداث عاهات مستديمة للمرضى

سعر الذهب

عيار 21 نزل 800 جنيه من القمة.. سعر الذهب الآن بعد قرار البنك المركزي

الذهب

نزل 240 جنيهًا دفعة واحدة.. الجنيه الذهب يتراجع مجددًا وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس

تبكير صرف مرتبات شهر فبراير 2026

رسمياً وقبل رمضان.. قرار حكومي عاجل بتبكير صرف مرتبات فبراير2026

النادي الأهلي

طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي

صورة أرشيفية

انخفاض جديد.. أسعار الذهب اليوم بعد تراجع الأسعار محلياً وعالمياً

أرشيفية

أسعار الذهب اليوم في مصر .. والشعبة تكشف مفاجأة خلال الأيام المقبلة | فيديو

ترشيحاتنا

النائب محمد عبدة

برلماني يطالب الحكومة بكشف خطة إدارة أصول المليارات بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

التعديل الوزاري

نائب يطالب الحكومة الجديدة بسياسات مالية منضبطة وتحفيز الصناعة وتحسين معيشة المواطنين

اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بحضور وزير التعليم

رئيس موازنة النواب: وزير التعليم لديه فكر مختلف خارج الصندوق

بالصور

لعزومات رمضان .. طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة
لعزومات رمضان ..طريقة عمل البط بالبرتقال بخطوات بسيطة

بمكونات بسيطة وموفرة .. طريقة عمل بودرة السوبيا في البيت

طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا
طريقة عمل بودرة السوبيا

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان
طرق تحضير اشهر 6 عصائر على مائدتك فى رمضان

خدت قلم على وشي.. 10 صور لـ لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني
خدت قلم على وشي.. لقاء الخميسي بعد كشفها كواليس زواج عبد المنصف الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد