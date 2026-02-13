مدحت عبدالهادي: الأهلي تأثر برحيل وسام أبو علي

أكد مدحت عبدالهادي، نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الأهلي عانى من أزمة واضحة في مركز قلب الهجوم عقب رحيل الفلسطيني وسام أبو علي، مشيرًا إلى أن تأثير غيابه كان ملموسًا داخل الفريق.

وقال عبدالهادي خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي، والمذاع عبر قناة "MBC مصر 2": "الأهلي كان يعاني من فترة من أزمة في مركز قلب الهجوم بعد رحيل وسام أبو علي".

وأضاف: "وسام أبو علي تأقلم بسرعة وأثبت نفسه في وقت سريع جدًا، والجميع شعر برحيله"، في إشارة إلى القيمة الفنية التي كان يمثلها اللاعب داخل الخط الأمامي.

وتحدث عبدالهادي عن ملف المهاجمين الحاليين داخل الفريق، مؤكدًا أن طريقة إدارة هذا المركز قد تؤثر على مستوى بعض اللاعبين، حيث قال: "فكرة الاعتماد على كامويش واستبعاد محمد شريف ومروان عثمان ستؤثر على مستوى الثنائي فنيًا".

واختتم تصريحاته موضحًا رؤيته لترتيب المهاجمين، قائلًا: "أرى أن محمد شريف هو الأول، ثم مروان عثمان، ثم كامويش".