محافظ مطروح يناقش مع بحوث الصحراء سبل تنمية الثروة الزراعية والحيوانية

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء نائبا عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة وبحث العديد من الجهود لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية بمطروح

وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد وكلا من النائبة فتحية السنوسي والنائب احمد جمعة بدر والنائبة أسماء قدورة والنائب محمد دخيل ، والعمدة موسى اسبيتة الصنقرى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمهندس محمود الأمير رئيس مركز التنمية المستدامة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندس مصطفى طه مدير الموارد المائية والري والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وعدد من المزارعين والمربين ومديري الإدارات المعنية بمطروح.



تناول اللقاء مناقشة جهود وزارة الزراعة في التيسير على المزارعين والمربين بمطروح وطبيعة المحافظة الصحراوية ، مع مطالب الأهالي بتكثيف جهود الإرشاد الزراعي للزراعات الصحراوية خاصة مع قلة الأمطار هذا العام توفير مزيد من المبيدات للآفات الزراعية وكذلك دعم المربين والثروة الحيوانية مع تكثيف جهود التحصينات والتطعيمات ضد الحمى القلاعية وغيرها.