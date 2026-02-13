قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رمضان 2026.. سلوي عثمان: شخصيتي في كلهم بيحبوا مودي مختلفة عن أدواري السابقةl خاص
موعد طرح وحدات سكن لكل المصريين 8 .. كاملة التشطيب وتمويل عقاري
دوري أبطال أفريقيا.. موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي
خلال 23 يوما.. سنتكوم تعلن انتهاء عملية نقل 5700 معتقل داعـ شي من سوريا إلى العراق
الداخلية: سيدتان و 7 رجال أجبروا شابا على ارتداء ملابس نسائية بسبب علاقة له مع ابنتهم
هل يجوز صيام اليوم الأخير من شعبان؟.. الإفتاء تجيب
حامد خلاف بطل العالم للألعاب البدنية للمرة السابعة.. صور
مؤلفات بيتهوفن وشوبرت وبرامز بقيادة نسائية ألمانية على المسرح الكبير
للتحصين من العين والحسد .. آيات قرآنية مكتوبة للحماية.. تعرف عليها
أول سؤال برلماني لوزير الاستثمار الجديد.. 5 ملفات ساخنة
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الجمعة 13-2-2026
نافذة الإنقاذ تضيق.. الأرض تقترب من البيت الزجاجي الساخن | ماذا يحدث ؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ مطروح يناقش مع بحوث الصحراء سبل تنمية الثروة الزراعية والحيوانية

محافظ مطروح خلال اللقاء
محافظ مطروح خلال اللقاء
ايمن محمود

استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء نائبا عن  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لمناقشة وبحث العديد من الجهود لتنمية الثروة الزراعية والحيوانية بمطروح 

وذلك بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والمهندس حسين السنينى السكرتير المساعد وكلا من النائبة فتحية السنوسي والنائب احمد جمعة بدر والنائبة أسماء قدورة والنائب محمد دخيل ، والعمدة موسى اسبيتة الصنقرى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والمهندس محمود الأمير  رئيس مركز التنمية المستدامة والمهندس أحمد يوسف مدير مديرية الزراعة والمهندس مصطفى طه مدير الموارد المائية والري والدكتور سامى عمار مدير مديرية الطب البيطري والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة وعدد من المزارعين والمربين ومديري الإدارات المعنية بمطروح. 


تناول اللقاء مناقشة جهود وزارة الزراعة في التيسير على المزارعين والمربين بمطروح وطبيعة المحافظة الصحراوية ، مع مطالب الأهالي بتكثيف جهود الإرشاد الزراعي  للزراعات الصحراوية خاصة مع قلة الأمطار هذا العام توفير مزيد من المبيدات للآفات الزراعية وكذلك دعم المربين والثروة الحيوانية مع تكثيف جهود التحصينات والتطعيمات ضد الحمى القلاعية وغيرها.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح مرسي مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الواقعة

لبسوه بدلة رقص.. اعتداء على شاب أمام المارة بالقليوبية

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر.. عيار 18 يسجل 5655 جنيها

جانب من الواقعه

ضبط المتهمين بالتعدي على شاب وإجباره على ارتداء بدلة رقص

ارشيفية

هزار تحول لجريمة| الأصدقاء الثلاثة قيدوا صديقهم وأشعلوا النار بجسده.. تفاصيل

حالة الطقس في مصر

ابقوا داخل المنازل.. عاصفة ترابية قادمة تضرب أغلب المحافظات| الطقس

رمضان

3 دول تحسم الموعد.. الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان 2026

المتهمة

اشترت حلويات وحاولت تهرب .. مقتل عامل أسفل عجلات سيارة سيدة بمدينة نصر

زينة رمضان

زينة رمضان تعرضك لعقوبات مشددة في هذه الحالة.. احذرها

ترشيحاتنا

البنك المركزي

خفض 1% على الإيداع والإقراض.. أسعار الفائدة على الشهادات بعد قرار البنك المركزي

اسعار الفراخ اليوم

الفراخ البيضا بـ 105جنيهات .. أسعار الدواجن اليوم الخميس

أسعار السجائر اليوم

محلي ومستورد..أسعار السجائر اليوم بعد الزيادة

بالصور

الصحة تدعم مستشفيات الشرقية بـ14 جهاز تخدير وإيكو بتكلفة 17 مليون جنيه

أجهزة طبية
أجهزة طبية
أجهزة طبية

بتكلفه 3 ملايين جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزهراء بمركز ههيا

بلاط انترلوك
بلاط انترلوك
بلاط انترلوك

الأجهزة التنفيذية بالشرقية تواصل حملات الإزالة الفورية للتعديات

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

تسريب صور سيارة بورش تايكان بتصميم مستوحى من GT3 RS

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد