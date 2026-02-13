قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أطباء وتمريض مستشفى الفشن المركزي ينجحون في إنقاذ رضيع غريق

وكيل وزارة الصحة ببني سويف
وكيل وزارة الصحة ببني سويف

أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بسرعة الاستجابة وكفاءة الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي، والذي نجح في إنقاذ حياة طفل رضيع يبلغ من العمر عاماً ونصف، عقب تعرضه لحادث غرق نتيجة سقوط سيارة أسرته في مصرف مياه بالقرب من قرية علي خليفة على الطريق السريع.

وأكد وكيل الوزارة أن ما حدث يعكس الجاهزية العالية للمنظومة الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أنه فور تلقي البلاغ تم رفع درجة الاستعداد داخل المستشفى، والتعامل الفوري مع الحالات وفقاً لبروتوكولات الطوارئ والإنعاش القلبي الرئوي.

وأضاف الدكتور هاني جميعة أنه ما قام به الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي نموذج مشرف للعمل الطبي والإنساني، ويبرهن على كفاءة التدريب وسرعة التحرك في التعامل مع الحالات الحرجة، حيث كانت الدقائق الأولى حاسمة في إنقاذ حياة الطفل وإعادة النبض بعد توقف عضلة القلب.

وأوضح أن التنسيق الكامل بين إدارة المستشفى وأطباء الطوارئ والعناية أسهم في استقرار حالة الرضيع ووضعه تحت الملاحظة الدقيقة، إلى جانب استقرار حالة والديه وخضوعهما للرعاية الطبية اللازمة.

ووجه وكيل وزارة الصحة ببني سويف الشكر والتقدير لإدارة المستشفى وجميع أعضاء الفريق الطبي دكتور البيكيو  محمد جمال طبيب الاستقبال د اسراء محمد رفعت 
وطاقم تمريض الاستقبال بالكامل الطوارئ بما يضمن تقديم أفضل رعاية ممكنة للمواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

