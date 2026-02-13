رانيا محمود ياسين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل الجزء الثاني من بيت بابا

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين عن تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل"بيت بابا".

وقالت رانيا محمود ياسين في تصريحات خاصة لصدي البلد: الجزء الثاني من مسلسل بيت بابا، من المقرر ان يعرض بعد نهاية شهر رمضان، وتدور أحداثه في اطار 25 حلقة ايضًا ليكون عدد حلقات الجزئين 50 حلقة، وخلال احداث الجزء الثاني سيتعرف الجمهور علي جوانب جديدة في حياة شخصية الدكتورة مديحة، وسر اختلاف شخصيتها عن شخصية شقيقتها رغم ان الاثنين نشأن في نفس المنزل.

مسلسل بيت بابا من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

يُشارك في مسلسل "بيت بابا" بجانب الفنانة رانيا محمود ياسين كل من محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون، والعمل من إنتاج صباح إخوان ، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، محمدالسوري، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.