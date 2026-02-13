قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميسي أم رونالدو.. واين روني يختار هذا النجم
بمشاركة مصرية.. مكافحة الإرهاب تتصدر أجندة رؤساء أركان دول حوض البحر المتوسط وجنوب الصحراء
كيف نُحسن استقبال رمضان؟.. خطوات عملية لتهيئة القلب قبل حلول الشهر الكريم
الغرف التجارية: تبكير موعد الأوكازيون ليتواكب مع حلول رمضان والأعياد
معرفهاش.. إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول مقارنتها بياسمين عبد العزيز
الأمم المتحدة تدعو واشنطن إلى إنهاء الحصار المفروض على كوبا
التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول لمنتخب مصر للشابات وبنين
90 جنيها تراجع.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة
1300 جنيه دفعة واحدة| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
لاستقبال الشهر الكريم.. إغلاق كباريهات وبارات الجيزة خلال أيام
وزير الأوقاف يفتتح مسجد قباء بعد التجديد والتوسعة ومسجد العمري الكبير بقويسنا
الوداد يسعي لحسم تأهله لربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية
رياضة

مودرن سبورت دبي يحقق الفوز أمام يونايتد

مودرن سبورت
مودرن سبورت
ياسمين تيسير

حقق نادي مودرن سبورت دبى مفاجأة كبيرة بالفوز على فريق نادي يونايتد "الدرجة الثانية" 3-1 في دور 32 بكأس الاتحاد الإماراتي 2026.

ونجح نادي مودرن في خطف الفوز بعد أن تقدم يوسف شعيب بالهدف الأول الدقيقة 14 بعد عرضية من يوسف شلبي، قبل أن يتعادل يونايتد في الدقيقة 31 عن طريق كريستيان كاسي.

وفي الشوط الثاني بدأ الفريقين بقوة قبل أن يسجل علي ياسين هدف رائع في الدقيقة 75، ثم نجح البديل إسلام حسن أحدث الصفقات المنضمة في تسجيل هدف الفوز من تسديدة متقنة ليسجل الهدف الثالث وسط سيطرة تامة للاعبى مودرن.

وبتلك النتيجة صعد نادي مودرن سبورت دبى متصدر دوري الدرجة الثالثة في الصعود إلي ثمن النهائي لمواجهة نادي العربي في مواجهة قوية وسط إشادة كبيرة من متابعى الكرة الإماراتية لنتائج الفريق في أول مواسمه.

مودرن سبورت يونايتد دبي

زيارة رئيس الأركان لليبيا
مرسيدس
أجهزة طبية
بلاط انترلوك
