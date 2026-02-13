مودرن سبورت دبي يحقق الفوز أمام يونايتد

حقق نادي مودرن سبورت دبى مفاجأة كبيرة بالفوز على فريق نادي يونايتد "الدرجة الثانية" 3-1 في دور 32 بكأس الاتحاد الإماراتي 2026.

ونجح نادي مودرن في خطف الفوز بعد أن تقدم يوسف شعيب بالهدف الأول الدقيقة 14 بعد عرضية من يوسف شلبي، قبل أن يتعادل يونايتد في الدقيقة 31 عن طريق كريستيان كاسي.

وفي الشوط الثاني بدأ الفريقين بقوة قبل أن يسجل علي ياسين هدف رائع في الدقيقة 75، ثم نجح البديل إسلام حسن أحدث الصفقات المنضمة في تسجيل هدف الفوز من تسديدة متقنة ليسجل الهدف الثالث وسط سيطرة تامة للاعبى مودرن.

وبتلك النتيجة صعد نادي مودرن سبورت دبى متصدر دوري الدرجة الثالثة في الصعود إلي ثمن النهائي لمواجهة نادي العربي في مواجهة قوية وسط إشادة كبيرة من متابعى الكرة الإماراتية لنتائج الفريق في أول مواسمه.