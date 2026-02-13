عاصفة بحرية تضرب خليج العقبة وتغلق ميناء نويبع مؤقتا

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء نويبع البحري بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2026، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية والجومائية.

أوضحت الهيئة أن شدة الرياح الجنوبية تتراوح بين 22 و25 عقدة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 و4 أمتار، مع اضطراب شديد في حالة البحر، الأمر الذي استدعى إيقاف حركة الملاحة البحرية وكافة الأنشطة البحرية، سواء للوحدات الصغيرة أو الكبيرة، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.

أصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم، رئيس الهيئة، تعليمات مشددة إلى مديري الموانئ بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، والتأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ، مع المتابعة المستمرة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لمراجعة الخريطة المناخية، وضمان جاهزية الموانئ لمواجهة أي تقلبات طارئة.

كما شدد على تفعيل غرف العمليات بالموانئ لمتابعة الموقف على مدار الساعة، ومنع الأنشطة البحرية لحين تحسن الأحوال الجوية، تأكيدًا على أن سلامة المواطنين وحركة الملاحة تأتي في مقدمة الأولويات.