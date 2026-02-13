تحرير 169 محضرا في حملة تموينية على الأسواق بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد عددا من الحملات على مدار الأسبوع المنقضي شملت (169) منشأة تم المرور عليها تغطي مختلف الأنشطة التجارية والتموينية.

حملات مكثفة على الأسواق

وقالت مديرية التموين في بيان لها: إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات منها (115) محضرا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار والإعلان عنها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

وأشارت المديرية إلى أنه تم تحرير 19 محضرا في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة إعلان، مؤكدة أن إجمالي عدد المحاضر لـ 134 محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تؤكد المديرية أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، وتحث المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات.