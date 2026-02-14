اليوم.. استكمال محاكمة 97 متهما فى قضية خلية مدينة نصر

تنظر الدائرة الأولي إرهاب اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، المنعقدة ببدر، محاكمة 97 متهما، لا تهماهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية رقم 5263 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر أول.



تفاصيل أمر الإحالة

وكشف أمر الإحالة، أنه في غضون الفترة من عام 2021 وحتى 14 ديسمبر 2024، المتهمين جميعا انضموا لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.





وجه لبعض المتهمين تهم تمويل الإرهاب ووجه للمتهمين من الثالث وحتي الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية، ووجه للمتهم الـ13 تهم حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم الـ40 حيازة سلاح ناري، ووجه للمتهم السابع والثمانون تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة.