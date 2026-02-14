أخبار الوادي الجديد : فحص 635 حالة وإجراء 64 عملية مجانية.. وتحرير 169محضرا خلال حملة تموينية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

فحص 635 حالة وإجراء 64 عملية مجانية خلال القافلة الطبية بالداخلة

اختتمت القافلة الطبية المجانية أعمالها بمستشفى الداخلة العام بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، بعد توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ635 حالة في مختلف التخصصات الطبية والجراحية، على مدار يومين كاملين.

وتأتي هذه المبادرة في إطار دعم المنظومة الصحية بالمناطق النائية، وتعزيز وصول الخدمات الطبية المتخصصة إلى المواطنين، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

وشملت خدمات القافلة الطبية تخصصات الأطفال، الباطنة والغدد الصماء والسكري، الأسنان، جراحات التجميل، العظام، النساء والتوليد، وجراحة الأطفال، إلى جانب إجراء الفحوصات اللازمة والتدخلات الطبية الضرورية لضمان تقديم خدمة متكاملة للمرضى.

وأسفرت فعاليات القافلة عن تنفيذ 64 عملية جراحية متنوعة، منها 23 عملية جراحية عامة، و41 عملية رمد تضمنت 36 حالة مياه بيضاء، وأربع حالات ظفرة، ما يعكس حجم الاستفادة والإقبال الكبير من المواطنين على الاستفادة من هذه الخدمات المجانية.

وأكد القائمون على القافلة أهمية استمرار تقديم هذه المبادرات الطبية، خاصة في المناطق النائية والقرى التابعة للمحافظة، لتخفيف أعباء المواطنين وتوفير الرعاية الصحية المتخصصة التي قد تكون صعبة الوصول إليها في هذه المناطق.

وشهدت القافلة تفاعلًا واسعًا من المواطنين، الذين عبروا عن تقديرهم لجهود المحافظة والفرق الطبية المشاركة في تقديم خدمات الكشف والعلاج بالمجان، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تسهم في تعزيز الصحة العامة ورفع مستوى الرعاية الطبية في المحافظة، وتعد فرصة حقيقية لتلقي العلاج دون أي تكاليف إضافية.

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة المحافظة المستمرة لدعم القطاع الصحي، وتوفير الرعاية المتكاملة لجميع المواطنين، وضمان تقديم خدمات طبية متخصصة ومجانية للمناطق البعيدة والنائية، بما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على صحة المواطنين.

وتهدف هذه المبادرات إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، وضمان وصول الرعاية الصحية المتكاملة لجميع القرى والمراكز، خاصة صغار السن وكبار السن.

تحرير 169 محضرا خلال حملة تموينية على الأسواق بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد عددا من الحملات على مدار الأسبوع المنقضي شملت عدد (169) منشأة تم المرور عليها تغطي مختلف الأنشطة التجارية والتموينية.

حملات مكثفة على الأسواق

وقالت مديرية التموين في بيان لها: إن الحملات أسفرت عن تحرير عدد من المخالفات منها (115) محضرا في أسواق الجملة والتجزئة، تركزت حول مخالفات متعلقة بالأسعار والإعلان عنها، وعدم الإفصاح عن البيانات، وبيع سلع غير مطابقة للمواصفات، وبيع سلع منتهية الصلاحية.

وأشارت المديرية أنه تم تحرير 19 محضرا في قطاع المخابز، لعدد من المخالفات أبرزها عدم الالتزام بالأوزان المقررة للرغيف، أو عدم وجود شهادة صحية، وعدم نظافة، وعدم وجود لوحة إعلان، مؤكدة أن إجمالي عدد المحاضر لـ 134 محضرًا حررها مفتشو المديرية على مدار الأسبوع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما تؤكد المديرية أن هذه الحملات تأتي ضمن الخطط الرقابية المستمرة التي لا تنقطع، بهدف حماية حقوق المستهلك، وتحث المديرية المواطنين على التعاون مع الجهات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات.

"زراعة الوادي الجديد" تعقد ندوة عن مكافحة سوسة النخيل وأهمية التلقيح الآلي بمركز الداخلة

شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد تنظيم ندوة زراعية إرشادية متخصصة حول مكافحة سوسة النخيل الحمراء، وذلك بقرية الهنداو، في إطار استمرار أنشطة وفعاليات الفرق الإرشادية الريفية التي ينظمها مركز البحوث الزراعية بالتعاون مع قطاع الإرشاد الزراعي ومديريات الزراعة بالمحافظات.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، وبإشراف الدكتور ياسر الحميري منسق عام الأنشطة الإرشادية والتدريبية، وبتوجيهات الدكتور مجد المرسي منسق الفريق الإرشادي بالمحافظة وأستاذ أمراض النبات ووكيل وزارة الزراعة، وبإشراف المهندس عماد بحر وكيل المديرية.

وشارك في الندوة الدكتور يوسف دياب من المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، والمهندس محمد زكريا رئيس قسم المكافحة والمتابعة بالإدارة الزراعية بموط، والمهندس حاتم زغلول مدير الجمعية الزراعية بالهنداو، إلى جانب عدد كبير من مزارعي النخيل بالقرية.

وافتتح الندوة المهندس محمد زكريا والمهندس حاتم زغلول، مرحبين بالحضور، ومؤكدين أهمية العناية بأشجار النخيل خلال هذه الفترة لما تمثله من قيمة اقتصادية كبيرة تسهم في زيادة دخل المزارعين ودعم الاقتصاد القومي.

من جانبه، تناول الدكتور يوسف دياب شرحًا تفصيليًا حول الاستعداد لموسم التلقيح، موضحًا أهم الاحتياطات الواجب مراعاتها، من حيث اختيار الملقح الجيد ومواصفاته، وتحديد التوقيت المناسب وطرق التلقيح السليمة.

واستعرض أهمية التلقيح الآلي باستخدام التعفير، وطرق استخلاص حبوب اللقاح وتخفيفها بمواد حاملة مثل النشا أو بودرة التلك أو دقيق القمح، مشيرًا إلى مميزات هذه الطريقة في توفير الوقت والجهد وتقليل مخاطر صعود النخيل وخفض تكاليف العملية.

وتضمنت الندوة استعراض أهم الإجراءات الوقائية داخل مزارع النخيل، والتي تسهم في رفع الإنتاجية والحد من الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، في إطار خطة متكاملة لدعم مزارعي الواحات وتعزيز استدامة محصول النخيل بالمحافظة.