الأكاديمية المصرية للفنون بروما تطلق مبادرة «الخمس دروس في علم المصريات»

أطلقت الأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى مبادرة «الخمس دروس في علم المصريات»، في إطار دعم الأكاديمية للحضارة المصرية القديمة وتعزيز الترويج السياحي لمصر، لا سيما في ضوء افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية في العصر الحديث.

وجاء إطلاق المبادرة بالتعاون مع جامعة لا سابينزا بروما تحت اشراف الاستاذة الدكتورة باولا بوتسى وذلك من خلال سلسلة أكاديمية موجّهة إلى طلبة الدكتوراه بقسم التاريخ والأنثروبولوجيا والأديان وتاريخ الفن والفنون الأدائية، وذلك ضمن برنامج علمي مفتوح يهدف إلى تمكين الباحثين الشباب من تعميق معارفهم واستكشاف آفاق بحثية جديدة في مجال علم المصريات.

وتسعى السلسلة إلى تقديم رؤية متعددة التخصصات تغطي طيفًا واسعًا من الموضوعات، بدءًا من شواهد المخطوطات القبطية بوصفها مصدرًا استثنائيًا للاكتشافات والسرديات التاريخية، مرورًا بموضوعات أثرية وتاريخية عبر مراحل متعاقبة من تاريخ مصر منذ العصر الأُسَري وحتى أواخر العصور القديمة، وصولًا إلى دراسة التفاعلات الثقافية لمصر عبر مسار زمني يمتد من الألفية الثالثة قبل الميلاد إلى القرن الرابع قبل الميلاد. كما تتناول الدروس مفهوم الهوية وبناء صورة «الآخر» في مصر القديمة، إلى جانب صورة الجندي والحرب كما تعكسها النصوص المصرية في تلك الحقب التاريخية المهمة.

ويشارك في تقديم الدروس نخبة من المتخصصين في الدراسات المصرية القديمة، من بينهم الدكتورة مارتا أديسي بمحاضرة حول المخطوطات القبطية بين الاكتشاف والسرد وترحال النصوص، والدكتورة إليزابيتا فالدوتو التي تتناول موضوعات اثرية في مراحل مختلفة فى مصر القديمة، والدكتور أليساندرو بيكولو حول العلاقات الحضارية بين مصر واليونان، والدكتورة أنالاورا دي سانتيس بشأن الهوية وتمثيل «الآخر» في مصر القديمة، إلى جانب الدكتور فرانشيسكو دي غايتانو الذي يستعرض صورة الحرب ومهنة الجندي في النصوص المصرية القديمة.

وتأتي هذه السلسلة في سياق تعزيز التعاون العلمي والانفتاح الأكاديمي بين المؤسسات الأكاديمية المصرية والإيطالية، بما يرسّخ مكانة علم المصريات بوصفه حقلًا معرفيًا عابرًا للتخصصات، يجمع بين دراسة النصوص والآثار وتحليل البُنى الثقافية والرمزية للحضارة المصرية القديمة، ويسهم في تعميق الحوار الثقافي والمعرفي بين البلدين.

حضر هذه اللقاءات الفكرية عدد من الاساتذة والباحثين والمهتمين بالحضارة المصرية القديمة من الجمهور الايطالى والاوربى.

فيما توجهت الدكتورة رانيا يحيى بخالص الشكر والتقدير للمشاركين.