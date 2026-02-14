قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ميلوني: مستقبل إيطاليا وأوروبا يعتمد على أفريقيا آمنة ومزدهرة
ستبقى في قلبي للأبد.. السفير الروسي بمصر يودع القاهرة بعد انتهاء عمله
رئيس «مجلس السلام»: وصلنا في غزة إلى الحضيض
موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
ننشر أول صور لطائرة إير باص 350 - 900 قبل انضمامها لأسطول مصر للطيران
بين تراجع الأرقام وثقة سلوت.. هل أزمة محمد صلاح عابرة أم بداية تحول؟
فون دير لاين: أوروبا كانت بحاجة إلى صدمة لزيادة استثمارات الأمن والتسليح
بحيلة فك الشفرات.. القبض على عصابة سرقة حسابات إنستاباي للمواطنين
كأن الميت عايش.. ميتا تبتكر تقنية تخلي حسابك شغال بعد الوفاة
حصاد الاقتصاد | خفض أسعار الفائدة والسلع الغذائية قبل رمضان
حرب تستمر أسابيع.. الجيش الأمريكي ينتظر إشارة ترامب لاجتياح إيران
عبد المنعم سعيد: الجامعات بحاجة للذكاء الاصطناعي مع ضوابط لضمان فعالية التعليم
رياضة

بين حلم اللقب والعودة إلى الواجهة.. من يفرض كلمته في كلاسيكو إيطاليا؟

إنتر ميلان ويوفنتوس
إنتر ميلان ويوفنتوس
منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار مساء السبت إلى ملعب جوزيبي مياتزا الذي يحتضن قمة مرتقبة بين إنتر ميلان ويوفنتوس ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإيطالي، في مواجهة ينتظر أن تحمل الكثير من الإثارة والندية.

الإنتر يتمسك بالصدارة

يدخل إنتر ميلان اللقاء متربعا على قمة جدول الترتيب برصيد 58 نقطة متقدما بفارق ثماني نقاط عن غريمه ميلان صاحب المركز الثاني، مع تبقي مباراة مؤجلة للأخير. 

ويأمل "النيراتزوري" في الاقتراب خطوة إضافية من حصد لقبه الحادي والعشرين في المسابقة.

وكانت مواجهة الدور الأول قد شهدت إثارة هجومية كبيرة، انتهت بفوز يوفنتوس بنتيجة 4-3، ما يضفي طابعا ثأريا على لقاء الإياب.

ويعيش الإنتر فترة مثالية، بعدما حقق خمسة انتصارات متتالية في الكالتشيو كان أبرزها الفوز الكاسح على ساسولو بخماسية نظيفة. 

وتحت قيادة مدربه الروماني كريستيان تشيفو، واصل الفريق عروضه القوية مع تأكيد المدرب أن الصدارة لا تعني حسم اللقب وأن التركيز مطلوب حتى نهاية المشوار.

يوفنتوس وطموح العودة

في المقابل، يحتل يوفنتوس المركز الرابع برصيد 46 نقطة ويسعى لتعزيز موقعه في المربع الذهبي وتقليص الفارق مع المتصدر. واستعاد "السيدة العجوز" توازنه مؤخرًا تحت قيادة المدرب المخضرم لوتشيانو سباليتي بعدما تجاوز بداية متذبذبة للموسم مع المدرب السابق إيجور تيودور.

وكان يوفنتوس قد تعادل في الجولة الماضية أمام لاتسيو بنتيجة 2-2، لكنه يدخل القمة بمعنويات جيدة، مستندًا إلى فوزه المثير في لقاء الدور الأول أمام الإنتر. 

ومنذ تولي سباليتي المهمة، تحسنت النتائج تدريجيًا، ونجح الفريق في تثبيت أقدامه بين الأربعة الكبار، إلى جانب بلوغ الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

قمة جوزيبي مياتزا تبدو مفتوحة على كل الاحتمالات، بين إنتر الباحث عن تعزيز الصدارة، ويوفنتوس الطامح لإعادة رسم ملامح الصراع على اللقب في أمسية كروية لا تقبل أنصاف الحلول.

