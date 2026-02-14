قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

إطلاق مائدة مستديرة حول إدارة المشروعات والمجتمعات والمدن بعد البيع

المشروعات
المشروعات
ولاء عبد الكريم

تنطلق يوم الاثنين المقبل، مائدة إنفستجيت المستديرة الـ27 تحت عنوان “مرحلة ما بعد البيع: إدارة المشروعات والمجتمعات والمدن”، بمشاركة نخبة من المسؤولين الحكوميين والخبراء في القطاع العقاري والمشغلين ومقدمي الحلول التكنولوجية.

وتناقش المائدة، أفضل الممارسات في إدارة الأصول بعد مرحلة التسليم، والتركيز على التشغيل طويل الأجل، والحوكمة، وتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات.


وتتناول النقاشات كيفية الانتقال من نماذج التطوير التقليدية إلى أطر تشغيلية متكاملة قادرة على توليد دخل مستدام، مع التركيز على تحسين نسب الإشغال، رفع مستوى الخدمات، تعزيز الكفاءة التشغيلية، وضمان استقرار التدفقات النقدية، بما يدعم استدامة الأصول وجاذبيتها للاستثمارات المحلية والدولية.

وتنقسم المائدة إلى جلستين يديرهما خبير متخصص في الاستشارات العقارية، حيث تركز الجلسة الأولى على "الحفاظ على القيمة بعد التسليم"، مع استعراض نماذج الحوكمة وتوزيع الأدوار ومسؤوليات الإدارة بعد التسليم، ودورها في استقرار الدخل وجذب الاستثمارات.

وتتناول الجلسة الثانية "خلق القيمة من خلال التشغيل"، وتناقش سبل تعظيم العائد وبناء مصادر دخل مستدامة عبر إدارة المرافق والمجتمعات والخدمات التشغيلية، بالإضافة إلى الاستفادة من البيانات والمنصات الرقمية لتحسين الأداء ودعم اتخاذ القرار.

المائدة المستديرة تمثل منصة حوارية تجمع بين الرؤى الاستراتيجية والسياسات العامة والخبرات العملية، بهدف تعزيز الأداء المستدام للأصول العقارية، ورفع كفاءة إدارة المشروعات، وتحقيق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين والمستفيدين من المشروعات.

