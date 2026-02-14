القابضة لمصر للطيران: نستلم 12 طائرة جديدة خلال العام الجاري

قال أحمد عادل رئيس مجلس إدارة القابضة لمصر لطيران اانا اليوم نشهد لحظة فارقة في مجال الطيران لمصر للطيران، لافتا إلى أنه سيتم انضمام أول طائرة من طراز إير باص ٣٥٠ - ٩٠٠ إلى اسطول مصر للطيران.

وأضاف خلال كلمته، أنه من المقرر أن تستلم مصر للطيران ١٢ طائرة جديدة خلال العام الجاري و ١٣ في عام ٢٠٢٧، مؤكدا أنه سيصل عدد الطائرات الي ٣٤ طائرة جديدة تنضم لايطول مصر للطيران .

وتابع عادل أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من للتوسع لتحديث اسطول مصر للطيران الجوي و تطوير الخدمات المقدمة .

وتسلّمت شركة مصر للطيران أول طائرة من طراز ايرباص "A350-900"، ضمن صفقة تشمل شراء 16 طائرة، لتصبح بذلك أول شركة طيران في شمال أفريقيا تُدخل هذا الجيل المتقدم من الطائرات عريضة البدن إلى أسطولها.

وسيتم تشغيل رحلات مباشرة دون توقف إلى وجهات بعيدة المدى، تشمل مدناً في الولايات المتحدة مثل لوس أنجلوس، إضافة إلى عدد من الوجهات في شرق آسيا.