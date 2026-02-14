قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

سقوط «النص» متلبسًا بالاتجار في الحشيش.. جنايات جنوب سيناء تقضي بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم سلامة أ.م.أ، وشهرته «النص»، 45 عامًا، فرد أمن بمركز تدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، والمقيم بمنطقة الجبيل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور علي حامد وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود أحداث الواقعة إلى 28 سبتمبر 2025، بدائرة قسم طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، عندما وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة سيناء الجنوبية والسويس – فرع مطار شرم الدولي، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، مستخدمًا سيارة تحمل لوحات رقم (ط.ج.ق 8615) ماركة «هيونداي»، واحتفاظه بكميات من مخدر الحشيش داخل مسكنه وسيارته لترويجها على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات، استُصدر إذن من نيابة طور سيناء بضبط المتهم وما يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة بشخصه أو بمسكنه أو بسيارته. ونفاذًا للإذن، أعدت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كمينًا للمتهم، بعد التأكد من تحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة لأحد عملائه بالقرب من مقر عمله.

وتمكنت القوة من ضبطه أثناء استقلاله سيارته، وعُثر بحوزته على قطعتين «فرش» من مخدر الحشيش بين طيات ملابسه، وهاتفين محمولين، ومبلغ مالي قدره 590 جنيهًا. وبتفتيش السيارة، عُثر أسفل المقعد على كيس بلاستيكي بداخله 75 قطعة من مخدر الحشيش، كما ضُبط داخل حقيبة بشنطة السيارة 3 قطع كبيرة من المخدر ذاته، ليبلغ إجمالي المضبوطات 78 قطعة متوسطة الحجم وقطعتين «فرش» حشيش.

وبمواجهة المتهم، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، واعترف بأن المبلغ المالي المضبوط من متحصلات بيع سابقة، وأن الهاتفين المحمولين كانا يُستخدمان في التواصل مع العملاء، فيما استُخدمت السيارة لتسهيل تنقله بين أحياء طور سيناء.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 2882 لسنة 2025 جنح طور سيناء، وبعرض المتهم على جهات التحقيق قرر وكيل النائب العام حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية، وإيداع المبلغ المالي بخزينة المحكمة، والتحفظ على السيارة على ذمة القضية.

وأُحيلت أوراق القضية إلى محكمة جنايات جنوب سيناء، وقُيدت برقم 1483 كلي جنوب سيناء لسنة 2025، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

