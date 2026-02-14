قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الذهب والفضة.. على جمعة يوضح نصاب زكاة الأثمان
لمرضي السكر .. الصحة تنصح: افطر فوراً وأكسر الصيام في هذه الحالة
توروب : الأهلي حسم الصعود لدوري الأبطال.. ومتشوق لرؤية جماهير الفريق
حذف المقطع من المواقع.. منع تداول فيديو إجبار شاب على ارتداء ملابس نسائية
توروب يكشف عن موقفه بشأن مشاركة إمام عاشور في مباراة الجيش الملكي
رمضان 2026 .. نصائح مهمة من الصحة لصيام آمن
دعونا نتعلم من أخطاء الماضي.. ماذا قال توروب عن أزمة إمام عاشور؟
80 ألف متظاهر يحتشدون في ميونيخ رفضا للنظام الإيراني بالتزامن مع مؤتمر الأمن
وزير الخارجية السوري: نسعى لمحاسبة الأسد من خلال الجنائية الدولية
الأعلى للإعلام يمنع تداول محتوى مصور لواقعة تسىء لكرامة أحد الشباب
بـ الحنطور.. صفحة ليفربول تعلق على مواجهة برايتون الليلة
كامل الوزير يفتتح محطة الحاويات تحيا مصر بميناء دمياط
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2026 ... محمد ثروت يعلن عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "السوق الحرة"

الفنان محمد ثروت
الفنان محمد ثروت
أوركيد سامي

نشر النجم محمد ثروت عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "السوق الحرة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦، بجانب البوستر الشخصي له، وسيعرض المسلسل على إحدى القنوات العربية بجانب عرضه على قناة النهار.

تصدر الفنان محمد ثروت، البوستر الرسمي لـ مسلسل السوق الحرة، الذي تدور أحداثه في مطار دولي، وتحديدا داخل السوق الحرة، حيث تتقاطع حكايات المسافرين العابرين مع يوميات الموظفين المستقرين في إطار كوميدي ساخر.

مسلسل السوق الحرة، من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي على، وبطولة محمد ثروت، ويزو، محمد رضوان، محمود الليثي، حسام داغر، هالة فاخر، ريم رأفت، غادة طلعت، محمد جبر، وعدد من ضيوف الشرف.

وعلى جانب آخر يشارك الفنان محمد ثروت في مسلسل علي كلاي، بطولة أحمد العوضي والذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2026 ومن تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد.

الأرصاد الجوية

حالة الطقس اليوم السبت.. زيادة شدة الرياح والأتربة وتدهور الرؤية

ارشيفية

جريمة تحت الماء.. ترعة في المساندة تفضح قاتـ.ل شاب بـ العياط

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

التوقيت الصيفي

التوقيت الصيفي 2026.. هل سيكون قبل رمضان؟

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 14-2-2026 | كل الأعيرة والجنيه

الزوج المتهم في الواقعة

زوج ينهي حياة زوجته بـ15طعنة لخلافات أسرية بالمحلة ويفر هاربا من البيت |صور

مصرع طالب في المنوفية

مصرع طالب صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في المنوفية

هيفاء وهبي

باستعراضات مُبهرة.. هيفاء وهبي تشعل حفل عيد الحب في بيروت

كريم قاسم

كريم قاسم يعود لرمضان بوجه مختلف مع شخصية منعم

وائل جسار وزوجته

كل عام وانت حبيبتي.. وائل جسار يحتفل بعيد الحب مع زوجته

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

