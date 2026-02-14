رمضان 2026 ... محمد ثروت يعلن عن البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "السوق الحرة"

نشر النجم محمد ثروت عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي البوستر الرسمي لمسلسله الجديد "السوق الحرة" المقرر عرضه في الموسم الرمضاني ٢٠٢٦، بجانب البوستر الشخصي له، وسيعرض المسلسل على إحدى القنوات العربية بجانب عرضه على قناة النهار.

تصدر الفنان محمد ثروت، البوستر الرسمي لـ مسلسل السوق الحرة، الذي تدور أحداثه في مطار دولي، وتحديدا داخل السوق الحرة، حيث تتقاطع حكايات المسافرين العابرين مع يوميات الموظفين المستقرين في إطار كوميدي ساخر.

مسلسل السوق الحرة، من تأليف هشام يحيى وإخراج شادي على، وبطولة محمد ثروت، ويزو، محمد رضوان، محمود الليثي، حسام داغر، هالة فاخر، ريم رأفت، غادة طلعت، محمد جبر، وعدد من ضيوف الشرف.

وعلى جانب آخر يشارك الفنان محمد ثروت في مسلسل علي كلاي، بطولة أحمد العوضي والذي من المقرر أن يعرض في رمضان 2026 ومن تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد.