علا الشافعي: موسم دراما رمضان 2026 يعيد مصر الحقيقية

أكدت الكاتبة الصحفية علا الشافعي، مسئولة لجنة الدراما بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أنّ موسم دراما رمضان 2026 سيشهد تحولًا نوعيًا في طبيعة الأعمال المعروضة، مشيرة إلى أن المسلسلات لن تقتصر على تصوير القصور الفارهة أو الحارات الشعبية فقط، بل ستسعى لتقديم صورة أكثر واقعية لمصر بكل طبقاتها الاجتماعية.

وقالت علا الشافعي، خلال ظهورها ضيفة على برنامج «معكم منى الشاذلي» على قناة ON، إن الموسم الجديد سيتيح للجمهور مشاهدة مصر بمختلف جوانبها، موضحة أن فكرة القصور قد تظهر في مسلسل أو اثنين فقط، بينما ستكون بقية الأعمال متمحورة حول الحياة اليومية في مناطق متنوعة من القاهرة.

وذكرت أن المشاهد سيلاحظ حضورًا واضحًا لمنطقة وسط البلد وأحياء العاصمة المختلفة، معتبرة أن هذا التنوع يضفي على الأعمال مزيدًا من الواقعية والمصداقية.

وأشادت علا الشافعي بمستوى الأداء التمثيلي لمختلف الأجيال، مؤكدة أن جودة الأداء ستكون مفاجأة للجمهور، وتعكس جهد النجوم في تقديم أعمال ترتقي بالمحتوى الدرامي المصري.

مسلسلات رمضان

وتقدم الشركة المتحدة العديد من الأعمال الدرامية المتنوعة، ومنها فن الحرب، وعلي كلاي، ورجال الظل: عملية رأس الأفعى، ودرش، ومنّاعة، وصحاب الأرض، وكان ياما كان، وأولاد الراعي، وكلهم بيحبوا مودي، وبيبو، وأب ولكن، واللون الأزرق، وإثبات نسب، وتوابع، وعين سحرية.