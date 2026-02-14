قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الوادي الجديد: تركيب 11 ألف متر إنترلوك بمركزي الخارجة والداخلة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت مدن محافظة الوادي الجديد طفرة إنشائية ملحوظة خلال الفترة الماضية، حيث كثفت مديرية الطرق والنقل بالمحافظة من جهودها لتنفيذ مخطط رفع كفاءة الطرق والأحياء الداخلية بمراكز المحافظة. 

رفع كفاءة الطرق والأحياء

وأكد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم السبت، أن العمل يجري على قدم وساق بمركزي الخارجة والداخلة، حيث جرى الانتهاء بالفعل من تركيب نحو 11 ألف متر مسطح من بلاط الإنترلوك، وذلك من إجمالي 25 ألف متر مستهدف تركيبها ضمن الخطة الحالية.

وأوضح الزملوط أنه لا تقتصر هذه الأعمال على الشوارع الرئيسية فحسب، بل تمتد لتشمل الحارات والأزقة الضيقة التي كان يصعب وصول معدات الرصف التقليدية إليها، مما جعل من "الإنترلوك" حلًا سحريًا وعمليًا لإعادة الروح لهذه المناطق.

وأضاف المحافظ أنه في مدينة الخارجة، جرى تنفيذ عمليات تطوير واسعة شملت مناطق "درب السندادية"، و"عين الدار"، و"القلعة" بالخارجة القديمة،  حيث جرى تركيب 30 ألف متر مسطح في هذه المناطق الحيوية، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للأهالي، حيث يساهم هذا التطوير بشكل مباشر في تيسير حركة المواطنين اليومية، والقضاء على المشكلات التي كانت تسببها الأتربة والرمال في فصل الصيف أو التجمعات المائية في فصل الشتاء.

من جانبه أوضح المهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد، مدير مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أنه جرى الاعتماد على بلاط "الإنترلوك" في الأحياء القديمة نظرًا لقدرته العالية على التحمل وسهولة فكه وتركيبه في حالات إصلاح خطوط المياه أو الصرف الصحي، دون الحاجة إلى تكسير الأسفلت وإهدار المال العام.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

بالصور

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال
فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟
لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

بإجمالي 1.3 كم.. محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف الشوارع الداخلية بالقنايات

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

بقرار عاجل.. الصين تحل مشاكل شاشات اللمس والأزرار في السيارات

الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات
الأزرار والشاشات

