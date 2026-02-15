هل يجوز إخراج زكاة الفطر قبل رمضان لمساعدة المحتاجين؟ .. الإفتاء تجيب

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة الفطر التي يجب على كل مسلم أن يُخرجها في رمضان، لا يجوز للشخص إخراجها قبل ذلك.

وأوضح «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إخراج زكاة رمضان قبل رمضان بعدة أيام؟»، أنه لا يجوز إخراج زكاة رمضان -زكاة الفطر- قبل شهر رمضان بعدة أيام، لأن زكاة الفطر يُشرع إخراجها بعد دخول رمضان وليس قبل ذلك، وحتى قبل صلاة عيد الفطر.

حكم تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد

قالت ‏لجنة الفتوى‬ التابعة لمجمع البحوث الإسلامية‬، إنه لا يجوز للمُسلم تأخير زكاة الفطر لبعد صلاة العيد، مؤكدة أنه يجب عليه دفعها للفقراء والمحتاجين قبل ذلك الوقت.أوضحت «البحوث الإسلامية» في فتوى لها، أن تأخير زكاة الفطر لما بعد صلاة العيد غير جائز شرعًا، فلا يجوز للمُسلم المُزكي أن يتأخر على الفقراء والمحتاجين، مشيرة إلى أنه لا يجوز إعطاء الوالدين أو الأبناء من الزكاة ولو كانوا فقراء؛ لأن الزكاة لا تخرج لأصول المُزكي ولا لفروعه، حيث إنه واجب عليه النفقة عليهم.

على من تجب زكاة الفطر

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق ، إن أهم ما ينبغي على المسلم فعله في الأعياد هو صلة الأرحام وهي جزء مهم للغاية.

وأضاف "علام"، أن يوم عيد الفطر هو يوم للتسامح والعفو والتزاور مع الأهل والقارب، ومسامحة من أساء إليك ومقابلته بالبشاشة والسرور.

وأكد أن زكاة الفطر تجب على كل إنسان لديه قوت يومه، وفي يوم عيد الفطر يحدث تكافل وانسجام مجتمعي بسبب مساعدة المواطنين للفقراء بزكاة الفطر.

حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم إخراج زكاة الفطر من أول شهر رمضان؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلاللقاء تلفزيوني مسجل: أنه "يجوز إخراج زكاة الفطر من أول ليلة في رمضان، ولكن الأفضل أن تخرج في الأيام الأخيرة من الشهر، خصوصًا في الأيام التي تسبق يوم العيد".

وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن تُغني زكاة الفطر الفقراء والمساكين عن السؤال يوم العيد، وبالتالي فإن إخراجها في آخر أيام رمضان يحقق هذا المقصد، حيث سيحتاج الفقراء للمساعدة بشكل أكبر في يوم العيد.

وأوضح أن زكاة الفطر تظل صحيحة إذا تم دفعها في بداية الشهر، ولكن هذا لا يتحقق الهدف الكامل من إغناء الفقراء عن السؤال في العيد، مؤكدا على أن زكاة الفطر يجب أن تخرج في أول ليلة من رمضان كي تكون قد دخلت ضمن الشهر المبارك.

ودعا إلى التزام السنة في إخراج زكاة الفطر في الوقت المناسب، ليتمكن الفقراء من الاستفادة منها في وقتها.

