تحقيق عاجل لمحاسبة المقصرين.. انفجار داخل فرن عيش في العمرانية

شهدت منطقة العمرانية الغربية انفجارًا داخل فرن عيش بشارع العروبة المتفرع من شارع خاتم المرسلين أمام مسجد المنوفي، أثناء تواجد عدد من العمال بالداخل، دون إصابات و تسببت الواقعة في حالة من الذعر والقلق بين أهالي المنطقة، وفق ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تم إخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، والانتقال إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته، والتأكد من مدى الالتزام باشتراطات الأمن والسلامة داخل المنشأة. كما تم التأكيد على ضرورة فتح تحقيق عاجل ومحاسبة أي مقصر أو مخالف تثبت مسؤوليته عن الواقعة، منعًا لتكرار مثل هذه الحوادث وحفاظًا على أرواح المواطنين والعاملين.

وطالب عدد من الأهالي بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على الأفران بنطاق العمرانية، وإجراء مراجعات دورية لاشتراطات السلامة المهنية، لضمان حماية المواطنين والعاملين، وتفادي وقوع حوادث مماثلة مستقبلًا.