الممنوعون من الصيام في رمضان.. حالات صحية لا تتحمل الامتناع عن الطعام والشراب

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يحرص ملايين المسلمين على أداء فريضة الصيام، إلا أن هناك حالات صحية قد يجعل فيها الصيام خطرًا حقيقيًا على حياة الإنسان أو استقرار حالته المرضية

وفي الوقت الذي يُعد فيه الصيام عبادة عظيمة ذات فوائد روحية وصحية، يؤكد الأطباء أن بعض الفئات يجب أن تتجنب الصيام حفاظًا على سلامتها، مع ضرورة استشارة الطبيب المختص قبل اتخاذ القرار.



مرضى السكري غير المنتظم



يعد مرضى السكري من أكثر الفئات التي تحتاج تقييمًا طبيًا دقيقًا قبل الصيام، خاصة من يعانون من اضطراب شديد في مستوى السكر بالدم أو يتعرضون لنوبات هبوط متكررة أو ارتفاع حاد. فالصيام قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الغيبوبة السكرية.



مرضى القلب غير المستقر

المرضى الذين يعانون من قصور حاد في عضلة القلب أو ذبحة صدرية غير مستقرة قد يتأثرون سلبًا بنقص السوائل وتغير مواعيد الأدوية، ما قد يعرضهم لمضاعفات خطيرة.



مرضى الفشل الكلوي

يحتاج مرضى الكلى، خصوصًا من يخضعون لجلسات الغسيل الكلوي، إلى انتظام في تناول السوائل والأدوية، والصيام قد يؤدي إلى الجفاف وتدهور وظائف الكلى.

الحوامل في حالات الخطورة

في بعض حالات الحمل عالية الخطورة، مثل ضعف نمو الجنين أو الأنيميا الشديدة، قد ينصح الطبيب بعدم الصيام لتجنب أي تأثير سلبي على الأم أو الجنين.

كبار السن المصابون بأمراض مزمنة متقدمة

عندما يكون المريض غير قادر على تحمل الامتناع الطويل عن الطعام والشراب، أو يتعرض لهبوط متكرر في الضغط، يصبح الصيام خطرًا عليه.





فإن الصيام عبادة قائمة على اليسر لا العسر، وصحة الإنسان أولوية قصوى. لذلك يُشدد الأطباء على أهمية التقييم الطبي الفردي لكل حالة قبل اتخاذ قرار الصيام، وعدم المجازفة بالصحة تحت أي ظرف. فالرخصة في الإفطار وُجدت لحماية الإنسان، وليس حرمانه من الأجر.