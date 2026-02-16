قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
مرأة ومنوعات

برج الجدي .. حظك اليوم الإثنين 16 فبراير 2026: احذر من شريكك

الجدي
الجدي
حياة عبد العزيز

برج الجدي (22 ديسمبر - 21 يناير)، يميل إلى تحديد الأهداف ووضع خطة لتحقيقها، مهما كانت الصعاب، ولكن الخطر الأكبر الذي يواجهونه هو الاستسلام قبل أن يتمكنوا من الاستمتاع بثمار عملهم.

ونستعرض توقعات برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 16 فبراير 2026 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني خلال السطور التالية.

مشاهير برج الجدي 

سميرة سعيد وجورج وسوف وأم كلثوم وليلى علوي.

برج الجدي وحظك اليوم الإثنين 16 فبراير 2026

أنت في وضع جيد من الناحية العاطفية اليوم. تفضل خوض تحديات مهنية جديدة تتيح لك النمو الوظيفي. صحتك ووضعك المالي في حالة جيدة اليوم.

برج الجدي وحظك اليوم صحيا

حافظ على نظام غذائي صحي وتجنب ضغوط العمل والحب وجوانب الحياة الأخرى، قد يُصاب كبار السن بمشاكل في ضغط الدم ويحتاجون إلى رعاية طبية. كما يجب توخي الحذر الشديد عند ممارسة الأنشطة المغامرة.  

برج الجدي وحظك اليوم مهنيا 

تحدّث بوضوح في الاجتماعات وقدّم حلولًا عملية، سيلاحظ المديرون الجهد المتواصل والتعامل الهادئ مع الضغوط. حاول تعلّم مهارة أو أداة جديدة هذا الأسبوع لتحسين دورك، تجنّب التسرّع؛ فالمراجعة الدقيقة تمنع الأخطاء الصغيرة. .

برج الجدي وحظك اليوم عاطفيا

قد تجد بعض النساء أيضًا أنه وقت مناسب لتسوية الأمور مع الحبيب السابق، لا تسمح لأي طرف ثالث بالتدخل في علاقتكما، فقد يُؤدي ذلك إلى مشاكل. كن حذرًا، فقد يتأثر شريكك بصديق، مما قد يُسبب اضطرابات في الأيام القادمة.

توقعات برج الجدي الفترة المقبلة

كما يمكنك استغلال مهاراتك التواصلية لإبهار العميل أو الإدارة. أما الجزء الأول من اليوم فهو مناسب لإطلاق مشروع جديد أو تولي مهمة جديدة، سيجد الطلاب الراغبون في الدراسة بالخارج سهولة في تجاوز العقبات.

