بميزات احترافية وبطارية تدوم لساعات.. أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026

لا يقتصر الاختيار بين ساعة سامسونج جالاكسي ووتش ألترا وساعة أبل ووتش سيريز 11 على المواصفات فحسب، بل يتعلق بنمط الحياة. فالأولى مصممة لتكون أداة نجاة مثالية للأنشطة الخارجية، قادرة على تحمل التمارين الشاقة والمغامرات الطويلة.

أما الثانية، فتُشعرك بأنها رفيق رقمي أنيق، يجمع بين التصميم الفاخر والذكاء السلس للاستخدام اليومي. ورغم اختلاف الأسعار الرسمية لكل منهما، تجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع الألكترونية غالبًا ما تعرضهما بأسعار مخفضة، مما قد يغير من قيمة كل منهما. إذا كنت محتارًا بين المتانة الفائقة والأداء المتميز، فهذا القرار يستحق دراسة متأنية.

ساعات سامسونج

الميزات الرئيسية

تتميز الساعة بميزة تقييم النوم، وتتبع اللياقة البدنية، ومراقبة الصحة، وشاشة عرض دائمة التشغيل، ومقاومة للماء كما تأتي بهيكل من الألومنيوم الأسود اللامع

تتميز ساعة Galaxy Watch Ultra بتصميم متين وعملي، مع حماية من الكريستال الياقوتي وإطار من التيتانيوم مصمم خصيصًا لتحمل أقسى الظروف. وهي موجهة بوضوح لعشاق الأنشطة الخارجية والرياضيين الذين يبحثون عن المتانة.

أما ساعة Apple Watch Series 11، فرغم جودة موادها العالية، إلا أنها تتميز بتصميم أكثر أناقة وتنوعًا فهي تتناسب بسهولة مع بيئات العمل الرسمية وغير الرسمية، مما يمنحها مظهرًا أكثر سلاسة. تبدو إحداهما مصممة خصيصًا لتحمل الظروف القاسية، بينما تبدو الأخرى مصممة بعناية لتناسب الاستخدام اليومي والمستخدمين المهتمين بالأناقة.

توفر شاشة Super AMOLED من سامسونج تباينًا حيويًا ووضوحًا ممتازًا في ضوء الشمس، مما يجعل عرض بيانات اللياقة البدنية سهلًا حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش ألترا

أما شاشة LTPO3 OLED من آبل، فتتميز بسطوع أعلى ورسوم متحركة سلسة للغاية، مما يمنح واجهة المستخدم مظهرًا أنيقًا وسريع الاستجابة. غالبًا ما توفر شاشة آبل تجربة مشاهدة أكثر غامرة بفضل تحسينات البرمجيات، مع الحفاظ على وضوح ودقة شاشة سامسونج.

تتميز ساعة Galaxy Watch Ultra بمتانتها الفائقة وحضورها الجريء.

أما ساعة Apple Watch Series 11، فتتميز بتوازنها الأمثل من حيث سطوع الشاشة وسهولة الاستخدام اليومي.

تعمل ساعة Galaxy Watch Ultra بمعالج سامسونج المتطور ونظام التشغيل Wear OS، مما يوفر قدرة فائقة على تعدد المهام وتكاملاً سلساً مع نظام Android. تتميز الساعة بقوة أدائها واستجابتها السريعة، خاصةً ضمن منظومة سامسونج. أما ساعة Apple Watch Series 11، المدعومة بأحدث معالجات Apple ونظام التشغيل watchOS، فتُعطي الأولوية للكفاءة وسلاسة الحركة. توفر تجربة استخدام متكاملة ومحسّنة للغاية، مع انتقالات تبدو انسيابية. ورغم سرعة كلتا الساعتين، إلا أن تكامل برامج Apple يُضفي في كثير من الأحيان مزيداً من السلاسة على التفاعل اليومي.

البطارية والشحن

تُزوّد ​​سامسونج ساعة Galaxy Watch Ultra ببطارية أكبر مصممة لتدوم لفترة أطول، مما يجعلها مثالية لجلسات التتبع الطويلة والرحلات الخارجية، وللمستخدمين الذين يفضلون تقليل فترات انقطاع الشحن. أما آبل، فتركز على إدارة الطاقة بكفاءة والشحن السريع، مما يجعلها ملائمة للاستخدام اليومي. ورغم أن بطاريتها قد لا تدوم طويلاً بشحنة واحدة مثل ساعة سامسونج، إلا أن الشحن السريع يقلل من وقت التوقف بشكل ملحوظ.

تتفوق ساعة Galaxy Watch Ultra من حيث عمر البطارية وقدرتها على التحمل. أما ساعة Apple Watch Series 11 فتتميز بالكفاءة وسهولة الشحن السريع.

لا تحتوي أي من الساعتين على كاميرا سيلفي. هذا الغياب يسمح للساعتين بالتركيز على سعة البطارية، والمتانة الهيكلية، وأجهزة الاستشعار البيومترية المتقدمة بدلاً من أجهزة التصوير التي نادراً ما تُستخدم.