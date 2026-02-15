قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تاريخ مواجهات الأهلي أمام الجيش الملكي قبل موقعة دوري أبطال أفريقيا
بيطري الغربية: قافلة للكشف 118 حيوان وماشية و2000 طائر وصرف التحصينات والأدوية
القمة الإفريقية تدين الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال وتدعو إلى سحبه فورا
وزير الخارجية: مصر تدعم الكوميسا لتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة الإفريقية
السفير حسام زكي ينعى الدكتور مفيد شهاب: رمز الدفاع عن الحق المصري والفلسطيني
إندونيسيا تحدّد مهام قواتها في غزة.. بقاء تحت القيادة الوطنية وانسحاب مشروط
بعد القبض على سماسرة الدواجن.. أسعار الفراخ والبانيه بالأسواق
أبو العينين ناعيًا مفيد شهاب: أحد جنود مصر الذين خاضوا أشرس معركة قانونية في تاريخها لاستعادة طابا
إنشاء 6 حارات و23 كوبريًا.. وزير النقل يتابع مشروع الطريق الدولي الساحلي بين دمياط والدقهلية
حرب من نوع آخر.. واشنطن وتل أبيب تتفقان على تصعيد الضغط الاقتصادي ضد إيران
السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل
وزير الزراعة يوافق على صرف 297 مليون جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومي للبتلو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات احترافية وبطارية تدوم لساعات.. أفضل ساعة ذكية في الأسواق في 2026

ساعة سامسونج جالاكسي ووتش ألترا وساعة أبل ووتش سيريز 11
ساعة سامسونج جالاكسي ووتش ألترا وساعة أبل ووتش سيريز 11
لمياء الياسين

لا يقتصر الاختيار بين ساعة سامسونج جالاكسي ووتش ألترا وساعة أبل ووتش سيريز 11 على المواصفات فحسب، بل يتعلق بنمط الحياة. فالأولى مصممة لتكون أداة نجاة مثالية للأنشطة الخارجية، قادرة على تحمل التمارين الشاقة والمغامرات الطويلة. 

أما الثانية، فتُشعرك بأنها رفيق رقمي أنيق، يجمع بين التصميم الفاخر والذكاء السلس للاستخدام اليومي. ورغم اختلاف الأسعار الرسمية لكل منهما، تجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع الألكترونية  غالبًا ما تعرضهما بأسعار مخفضة، مما قد يغير من قيمة كل منهما. إذا كنت محتارًا بين المتانة الفائقة والأداء المتميز، فهذا القرار يستحق دراسة متأنية.

ساعات سامسونج

الميزات الرئيسية

 تتميز الساعة بميزة تقييم النوم، وتتبع اللياقة البدنية، ومراقبة الصحة، وشاشة عرض دائمة التشغيل، ومقاومة للماء كما تأتي بهيكل من الألومنيوم الأسود اللامع 
تتميز ساعة Galaxy Watch Ultra بتصميم متين وعملي، مع حماية من الكريستال الياقوتي وإطار من التيتانيوم مصمم خصيصًا لتحمل أقسى الظروف. وهي موجهة بوضوح لعشاق الأنشطة الخارجية والرياضيين الذين يبحثون عن المتانة.

 أما ساعة Apple Watch Series 11، فرغم جودة موادها العالية، إلا أنها تتميز بتصميم أكثر أناقة وتنوعًا فهي تتناسب بسهولة مع بيئات العمل الرسمية وغير الرسمية، مما يمنحها مظهرًا أكثر سلاسة. تبدو إحداهما مصممة خصيصًا لتحمل الظروف القاسية، بينما تبدو الأخرى مصممة بعناية لتناسب الاستخدام اليومي والمستخدمين المهتمين بالأناقة.
توفر شاشة Super AMOLED من سامسونج تباينًا حيويًا ووضوحًا ممتازًا في ضوء الشمس، مما يجعل عرض بيانات اللياقة البدنية سهلًا حتى في ظروف الإضاءة الساطعة.

ميزات ساعة سامسونج جالاكسي ووتش ألترا

 أما شاشة LTPO3 OLED من آبل، فتتميز بسطوع أعلى ورسوم متحركة سلسة للغاية، مما يمنح واجهة المستخدم مظهرًا أنيقًا وسريع الاستجابة. غالبًا ما توفر شاشة آبل تجربة مشاهدة أكثر غامرة بفضل تحسينات البرمجيات، مع الحفاظ على وضوح ودقة شاشة سامسونج.
تتميز ساعة Galaxy Watch Ultra بمتانتها الفائقة وحضورها الجريء. 

أما ساعة Apple Watch Series 11، فتتميز بتوازنها الأمثل من حيث سطوع الشاشة وسهولة الاستخدام اليومي.
تعمل ساعة Galaxy Watch Ultra بمعالج سامسونج المتطور ونظام التشغيل Wear OS، مما يوفر قدرة فائقة على تعدد المهام وتكاملاً سلساً مع نظام Android. تتميز الساعة بقوة أدائها واستجابتها السريعة، خاصةً ضمن منظومة سامسونج. أما ساعة Apple Watch Series 11، المدعومة بأحدث معالجات Apple ونظام التشغيل watchOS، فتُعطي الأولوية للكفاءة وسلاسة الحركة. توفر تجربة استخدام متكاملة ومحسّنة للغاية، مع انتقالات تبدو انسيابية. ورغم سرعة كلتا الساعتين، إلا أن تكامل برامج Apple يُضفي في كثير من الأحيان مزيداً من السلاسة على التفاعل اليومي.

البطارية والشحن

تُزوّد ​​سامسونج ساعة Galaxy Watch Ultra ببطارية أكبر مصممة لتدوم لفترة أطول، مما يجعلها مثالية لجلسات التتبع الطويلة والرحلات الخارجية، وللمستخدمين الذين يفضلون تقليل فترات انقطاع الشحن. أما آبل، فتركز على إدارة الطاقة بكفاءة والشحن السريع، مما يجعلها ملائمة للاستخدام اليومي. ورغم أن بطاريتها قد لا تدوم طويلاً بشحنة واحدة مثل ساعة سامسونج، إلا أن الشحن السريع يقلل من وقت التوقف بشكل ملحوظ.
تتفوق ساعة Galaxy Watch Ultra من حيث عمر البطارية وقدرتها على التحمل. أما ساعة Apple Watch Series 11 فتتميز بالكفاءة وسهولة الشحن السريع.
لا تحتوي أي من الساعتين على كاميرا سيلفي. هذا الغياب يسمح للساعتين بالتركيز على سعة البطارية، والمتانة الهيكلية، وأجهزة الاستشعار البيومترية المتقدمة بدلاً من أجهزة التصوير التي نادراً ما تُستخدم.

ساعة سامسونج ساعة سامسونج جالاكسي ساعة سامسونج جالاكسي ووتش ألترا ساعة أبل ساعة أبل ووتش سيريز 11 معالج سامسونج ساعة Apple Watch Series 11

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

حسام موافي

شائعات كاذبة وغير صحيحة .. حقيقة وفاة الدكتور حسام موافي

حسام موافي

مصادر مُقرّبة من الدكتور حسام موافي: بخير ويمارس عمله بصورة طبيعية

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

الاهلي

الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب

الاهلي

ناقد رياضي يُثير الجدل: من مصلحة الأهلي إنه يخسر بُكره من الجيش الملكي لهذا السبب

ترشيحاتنا

الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق

الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق

دعاء استقبال شهر رمضان

دعاء استقبال شهر رمضان.. أدعية مستحبة قبل حلول الشهر الكريم

نائب رئيس جامعة الأقصر يستقبل أمين “البحوث الإسلاميَّة” قبيل افتتاح الأسبوع الدعوي الـ17

تعاون بين مجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأقصر في نشر الوعي بين الطلاب

بالصور

إزالة 117 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية بالشرقية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

لغذاء لذيذ..اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي
اسباجتي تشيز كريمي مع صدر دجاج مشوي

منها إطلالة مغربية.. أصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض
اصالة بـ 3 فساتين فى حفلها بالرياض

جومانا مراد تخطف الأنظار بجمالها في عيد الحب

جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب
جومانا مراد تخطف الانظار بجمالها فى عيد الحب

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد