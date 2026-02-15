الصحة الإنجابية للمراهقات ووعى لحياة أفضل.. ندوة بإعلام الوادي الجديد

نظمت إدارة إعلام الوادى الجديد اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٦/٢/١٥ ندوة حول ( الصحة الإنجابية للمراهقات ووعى لحياة أفضل ) بمقر مدرسة الخارجة الثانوية بنات حاضر فيها د/ ريهام سيد محمد - أخصائى الصحة الإنجابية بمستشفى الخارجة التخصصى وبحضور ا/ شيرين ثروت فخرى - مديرة المدرسة، حيث افتتحت ا / غادة بصيط محمد-أخصائى إعلام بإدارة إعلام الوادى الجديد بالترحيب بالجمهور كما شرحت أهمية التثقيف للمراهقات وتأهيلهم بالمعلومات الصحيحة لحياة أفضل.

ثم تحدثت د/ ريهام عن أهمية الصحة الإنجابية التى تهتم بمراحل المرأة منذ ولادتها حتى سن ما بعد انقطاع الطمث وذلك لتحيا المرأة حياة سليمة نفسيا واجتماعيا وصحيا.

ثم تطرقت لمرحلة المراهقة وتعريفها والتى تبدأ من سن ١٠ سنوات حتى ١٨ سنة كما شرحت أهم التغيرات النفسية والفسيولوجية التى تمر بها الفتاة فى هذه المرحلة وشددت على أهمية التغذية السليمة، وتناول كافة العناصر الغذائية والابتعاد عن الوجبات الجاهزة التى تؤدى إلى تغيرات هرمونية تؤثر على نمو الفتاة فى هذا العمر هذا.

بالإضافة إلى الاعتناء بالنظافة الشخصية، تجنبا لحدوث أمراض تصيب الجهاز الإنجابى، وذكرت أن الدولة وفرت الكثير من الخدمات الصحية من خلال مبادرات صحة المرأة وكذلك مبادرات السن المدرسى، وأن هذه الخدمات تقدم بالمجان والهدف منها الوصول بالفتاة لمرحلة انجابية آمنة وبالتالي تكون أمومة جيدة وأطفال أصحاء.

وفى ختام الندوة شرحت د/ ريهام خطورة بعض الممارسات العنيفة ضد الفتاة ومنها ختان الإناث والتى تعد من الموروثات الاجتماعية فهذه الممارسات لها تداعيات صحية على الفتاة قد تؤدى إلى الوفاة.

أدار اللقاء ا. غادة بصيط محمد أخصائى إعلام، تحت إشراف ا/ أزهار عبدالعزيز محمد-مدير إدارة إعلام الوادى الجديد.