لينوفو تكشف عن Lenovo Legion Y700 بذكاء اصطناعي يقلل إجهاد العين

أطلقت لينوفو Lenovo، مؤخرا لمحات تشويقية جديدة عن Legion Y700 الجيل الخامس، مؤكدة أن الجهاز اللوحي المخصص للألعاب سيأتي مزودا بعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الاتصال بالشبكة وحماية العينين.

شاشة محسنة وراحة للعين

أوضحت لينوفو أن تابلت Legion Y700 2026 سيضم أوضاع متعددة لحماية العين، إلى جانب ضبط تلقائي للإضاءة المحيطة. كما حصل الجهاز على شهادات TÜV Rheinland لضمان انخفاض الانبعاث الضوئي وخلو الشاشة من الوميض.



ويتميز الجيل الخامس من Legion Y700 2026، بشاشة كبيرة بقياس 8.8 بوصة بدقة 3040 × 1904 بيكسل، مع معدل تحديث 165 هرتز، ومعدل لمس فوري 2640 هرتز، ومعدل لمس متعدد الأصابع 480 هرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة.

تابلت Legion Y700 2026

ميزات اتصال متقدمة للألعاب

تقدم لينوفو أيضا ما أسمته “Super Internet 3.0”، وهي مجموعة أدوات ذكية لتحسين الاتصال تشمل:

- تحميل أصول الألعاب بين أجهزة iOS عبر السحب والإفلات.

- مشاركة إشعارات الألعاب الغامرة.

- تحويل الكمبيوتر إلى شاشة ثانوية للألعاب بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد AI Network Acceleration بتقليل التأخير وتحسين الاتصال في بيئات الشبكات المعقدة، ما يجعل تجربة اللعب الجماعي أكثر سلاسة.

تابلت Legion Y700 2026

مواصفات متوقعة للجهاز

تشير التسريبات إلى أن Legion Y700 2026 سيحتوي على:

- كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل.

- إضاءة RGB جذابة.

- بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير مع شحن سريع 68 وات عبر السلك.

- منفذي USB-C.

- معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وتخزين داخلي حتى 1 تيرابايت.

سيقدم تابلت لينوفو الجديد Legion Y700 2026 تجربة ألعاب شاملة تجمع بين الأداء الفائق، شاشة سلسة ومريحة للعين، واتصال ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.