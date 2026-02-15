قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
غزة تدفع الثمن | محلل: خرق الهدنة والشهداء يوميا ينسف الثقة في أي ترتيبات تهدئة
وزير الشباب والرياضة: نؤكد على دعم كافة الأندية الشعبية وفي مقدمتها نادي الزمالك
مجلس الزمالك يقدم التهنئة لـ جوهر نبيل بتوليه منصب وزير الشباب والرياضة
قرار جمهورى بتعيين أكرم الجوهرى رئيسًا لجهاز الإحصاء وتوفيق قنديل نائبًا
فوضى في إسرائيل.. احتجاجات الحريديم تتحول إلى أعمال عنف في بني براك
اللجنة القضائية تعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
قرار جمهوري بتعيين رئيس ونائب للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء
العراق يؤكد رفض استخدام أراضيه أو مجاله الجوي لمهاجمة أي دولة في المنطقة
عبدالعاطي من القمة الأفريقية: مصر تدعو مجلس الأعمال الأفريقي للمشاركة في فعالياتها الاقتصادية الكبرى
خاص لـ "صدى البلد".. وزير المالية يزف بشرى لأصحاب بطاقات التموين والعمالة غير المنتظمة
حلف الناتو يحذر من تصاعد الخطر الروسي.. ويؤكد: أولوية رفع الإنفاق الدفاعي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لينوفو تكشف عن Lenovo Legion Y700 بذكاء اصطناعي يقلل إجهاد العين

Lenovo Legion Y700 2026
Lenovo Legion Y700 2026
شيماء عبد المنعم

أطلقت لينوفو Lenovo، مؤخرا لمحات تشويقية جديدة عن Legion Y700 الجيل الخامس، مؤكدة أن الجهاز اللوحي المخصص للألعاب سيأتي مزودا بعدة أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الاتصال بالشبكة وحماية العينين.

شاشة محسنة وراحة للعين

أوضحت لينوفو أن تابلت Legion Y700 2026 سيضم أوضاع متعددة لحماية العين، إلى جانب ضبط تلقائي للإضاءة المحيطة. كما حصل الجهاز على شهادات TÜV Rheinland لضمان انخفاض الانبعاث الضوئي وخلو الشاشة من الوميض.


ويتميز الجيل الخامس من Legion Y700 2026، بشاشة كبيرة بقياس 8.8 بوصة بدقة 3040 × 1904 بيكسل، مع معدل تحديث 165 هرتز، ومعدل لمس فوري 2640 هرتز، ومعدل لمس متعدد الأصابع 480 هرتز، وسطوع يصل إلى 800 شمعة.

تابلت Legion Y700 2026

ميزات اتصال متقدمة للألعاب

تقدم لينوفو أيضا ما أسمته “Super Internet 3.0”، وهي مجموعة أدوات ذكية لتحسين الاتصال تشمل:

- تحميل أصول الألعاب بين أجهزة iOS عبر السحب والإفلات.

- مشاركة إشعارات الألعاب الغامرة.

- تحويل الكمبيوتر إلى شاشة ثانوية للألعاب بسهولة.

بالإضافة إلى ذلك، يعد AI Network Acceleration بتقليل التأخير وتحسين الاتصال في بيئات الشبكات المعقدة، ما يجعل تجربة اللعب الجماعي أكثر سلاسة.

تابلت Legion Y700 2026

مواصفات متوقعة للجهاز

تشير التسريبات إلى أن Legion Y700 2026 سيحتوي على:

- كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل.

- إضاءة RGB جذابة.

- بطارية ضخمة بسعة 9000 مللي أمبير مع شحن سريع 68 وات عبر السلك.

- منفذي USB-C.

- معالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 مع ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 24 جيجابايت وتخزين داخلي حتى 1 تيرابايت.

سيقدم تابلت لينوفو الجديد Legion Y700 2026 تجربة ألعاب شاملة تجمع بين الأداء الفائق، شاشة سلسة ومريحة للعين، واتصال ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

Lenovo Legion Y700 2026 لينوفو Legion Y700 لينوفو الذكاء الاصطناعي تابلت لينوفو الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أجنة المنيا

أجنّة داخل جوال في المنيا تُثير الجدل .. شهود يكشفون: السر في طبيب نساء متوفي | القصة الكاملة

أول أيام رمضان

الأربعاء أول أيام شهر رمضان من الناحية الفلكية

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

الدكتور مصطفي مدبولي

تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.. رئيس الوزراء يعلنها بعد قليل

400 جنيه منحة التموين

بعد صرف 400 جنيه منحة .. قائمة أسعار السلع التموينية في شهر رمضان

دواجن وبيض

صعود جديد.. أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

المرشد والرئيس ورئيس البرلمان في إيران

ترامب يحسم الجدل حول ضرب إيران ولقاء المرشد .. ماذا يحدث؟

٤٠٠ جنيه منحة رمضان

400 جنيه سلع مجانية على بطاقات التموين منحة رمضان 2026

ترشيحاتنا

أرشيفية

احذر المخاطر.. كيف يؤثر الأكل قبل النوم على التركيز والذاكرة؟

أرشيفية

ماجد سعد: تطور البنية التحتية والموانئ ساهم في زيادة الاستثمارات الألمانية بمصر

أرشيفية

المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتخطى 51 ألف نقطة للمرة الأولى في تاريخه

بالصور

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة
لعزومات اول يوم رمضان.. طريقة الديك الرومى خطوة بـ خطوة

يحافظ على انتظام الإخراج.. ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا؟

ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟
ماذا يفعل كوب من عصير القراصيا ؟

عبير صبرى تثير الجدل بإطلالة ملفتة

عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف
عبير صبرى تثير الجدل بـ شراب شيفون شفاف

تذليل العقبات.. رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس اجتماع مجلس شئون التعليم والطلاب

رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ

فيديو

الخلود بالذكاء الاصطناعي

الخلود بالذكاء الاصطناعي.. «ميتا» لنسخ رقمية تحاكي المستخدمين بعد وفاتهم

منير مكرم

“عايز أأكل عيالي”.. منير مكرم يرد على منتقدي إعلان «اديني مدفن»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أميرة خلف، الكاتبة الصحفية بموقع صدى البلد

أميرة خلف تكتب: رمضان.. بين سكينة الماضي وصخب الحاضر

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

المزيد