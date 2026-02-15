كارول سماحة تخطف الأنظار بإطلالة ملكية باللون الأزرق | شاهد

خطفت الفنانة كارول سماحة الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية، ظهرت خلالها بفستان طويل باللون الأزرق الملكي، أبرز رشاقتها وجاذبيتها.

وجاء التصميم بتفاصيل مميزة عند منطقة الصدر، حيث تزين الفستان بريش أنيق أضفى فخامة على الإطلالة، و مجسمًا يبرز قوامها بشكل راقٍ، مع قصة طويلة مستقيمة زادت من أناقتها.

واعتمدت كارول سماحة تسريحة شعر منسدل على الكتفين مع مكياج هادئ أبرز ملامحها، وأكملت إطلالتها بعقد لامع بسيط أضاف لمسة من الفخامة دون مبالغة.

وتفاعل الجمهور مع صور كارول سماحة بشكل واسع، مشيدين بذوقها الراقي وقدرتها الدائمة على اختيار إطلالات تجمع بين الأنوثة والقوة

فستان كارول سماحة