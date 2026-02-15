مشاركة مصرفية مصرية في احتفالات العيد الوطني الخامس والستين لدولة الكويت بالقاهرة

تشهد القاهرة احتفالات العيد الوطني الخامس والستين لدولة الكويت وذكرى التحرير الخامسة والثلاثين، خلال فعالية نظمتها السفارة الكويتية بحضور سفير دولة الكويت لدى مصر وعدد من الوزراء والدبلوماسيين المصريين والكويتيين، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات عامة وخاصة وبنوك وشركات عاملة في مختلف القطاعات بالبلدين.

وتعكس الفعالية عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت، وامتداد التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، في ظل حرص الجانبين على تعزيز الشراكات الاستراتيجية ودعم مسارات التنمية بما يواكب تطلعات الشعبين.

وتبرز المناسبة أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الكويتية العاملة في السوق المصرية، من خلال مساهمتها في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع آفاق التعاون الثنائي، بما يعزز من فرص التكامل الاقتصادي بين البلدين.

وتأتي مشاركة بعض الكيانات المصرفية العاملة في مصر ضمن هذا الإطار، في سياق دعم العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والكويت، ومن بينها البنك الأهلي الكويتي – مصر، الذي يعمل داخل السوق المصرفي المصري في إطار تعاون مؤسسي يعكس متانة الروابط بين الدولتين.