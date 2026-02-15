رصف ورفع كفاءة شوارع كمال هويدي وعبد الهادي حسنين والصداقة والعروبة وعمار بن ياسر بحي العمرانية

تابع عادل النجار محافظ الجيزة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق بنطاق حي العمرانية وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحركة المرورية بالشوارع الداخلية.

وشملت الأعمال فرد الطبقة السطحية بشارع كمال هويدي إلى جانب تنفيذ الطبقة الرابطة بشارع عبد الهادي حسنين تمهيدًا لاستكمال أعمال الرصف النهائية وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تضمنت الخطة تبليط ورصف عدد من الشوارع شملت: شارع الصداقة، شارع العروبة، شارع عمار بن ياسر، شارع محمد جمعة، شارع فتح الباب، بالإضافة إلى متفرعات شارع محمد جمعة، فضلًا عن فرد الطبقة الأولى (ترميم) بشارع محمود غالب.

وأكد محافظ الجيزة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وجودة التنفيذ مع التنسيق بين الجهات المعنية وعدم إعاقة حركة المواطنين أثناء الأعمال مشددًا على استمرار تنفيذ خطط الرصف ورفع كفاءة الطرق بكافة أحياء ومراكز المحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة شبكة الطرق.