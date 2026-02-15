رئيس الوزراء يستعرض المشروعات الجاري تنفيذها بمناطق إعادة التخطيط بمحافظة القاهرة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الحالي للمشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وقد حضر الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، واللواء وليد عارف، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من المسئولين.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من المشروعات ذات الصلة بمناطق إعادة التخطيط التي من بينها منطقة السيدة عائشة، مشيرا في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي الراهن لفك كوبري السيدة عائشة، وكذا أعمال شارع صلاح الدين الشرقي والغربي، إضافة إلى عمارات الأوقاف، والعقارات الموازية لصلاح الدين الغربي، ومنطقة سوق الحمام، والموقع المقترح لنقل موقف السيدة عائشة وسوق الحمام.

كما تم استعراض موقف العقارات المجاورة لمسجد السيدة عائشة بعدد 46 عقارا، بعدد 122 أسرة، بالإضافة إلى 72 نشاطا تجاريا، وفي ضوء ذلك تم التطرق لموقف تعويضات الأسر، حيث وصل عدد الذين تم صرف تعويضات لهم 117 أسرة.

وعرض المحافظ صورا ملتقطة لأعمال الإزالات الحالية بالعقارات الواقعة بجوار مسجد السيدة عائشة، وكذلك الموقع المقترح لنقل موقف السيدة عائشة والباعة الجائلين وسوق الحمام.

وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم كذلك خلال الاجتماع استعراض موقف إعادة تخطيط منطقة السيدة نفيسة، وذلك فيما يتعلق بالشوارع المؤدية إلى مسجد السيدة نفيسة، وشارع السيدة نفيسة ، وشارع متولي الشعراوي، علاوة على امتداد شارع الأشراف، ومحيط مسجد السيدة نفيسة، فضلا عن تناول كل ما يتعلق بإعادة تخطيط منطقة الإمام الشافعي، وربطها بكل من محوري صلاح سـالم الجديد والحضارات.

كما تناول الاجتماع أعمال صيانة المناطق القديمة بكل من السيدة عائشة والسيدة نفيسة؛ حيث استعرض المحافظ مشروعات ترميم سور مجري العيون وإنشاء ممشى سياحي أمام السور، وكذلك موقف ترميم سور الخلفاء العباسيين، فضلا عن ترميم كل من مسجد المسبح ومسجد السلطان الغـوري بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقدم الدكتور إبراهيم صابر مقترحا بشأن ترميم مسجد الزمر بمنطقة الأذرعي بمعرفة المحافظة، والذي يقع بجوار سور مجرى العيون.

وفيما يتعلق بإعادة إحياء القاهرة التاريخية، شرح محافظ القاهرة عددا من الأعمال الجاري تنفيذها في هذا الشأن، ومنها البدء في أعمال ترميم ورفع كفاءة عمارات شويكار بجوار المشهد الحسيني بسكة البادستان، منوها بأنه تم البدء في تنفيذ ميدان أمام مستشفى الحسين الجامعي، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية، كما تم توقيع بروتوكول مع مؤسسة أغاخان لصيانة سـوق الخيامية أمام باب زويلة.

وفيما يخص محور صلاح سالم البديل، الذي يتم تنفيذه بمعرفة الهيئة الهندسية، أوضح المتحدث الرسميّ أنه تم استعراض عدد من جوانب المشروع، التي من بينها أعمال تطوير كوبري الأباجية، كما تم التطرق للموقف التنفيذي لدار تحيا مصر للخالدين، حيث تم توصيل جميع المرافق للدار من شبكات: مياه، وصرف، وكهرباء، كما تم التعاقد مع شـــركة للأمن والحــراسة على مدار 24 ساعة.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذي لصيانة سور مجرى العيون، أشار محافظ القاهرة إلى أن السور يبلغ طوله 2800م، وجار العمل في صيانة المسافة الواقعة بين كوبري السيدة عائشة حتى السور بطول 900 م، وقدم صورا ملتقطة لأعمال الصيانة الجارية للسور.

كما شرح المحافظ تفصيليا موقف ترميم سور الخلفاء العباسيين، موضحا في هذا الشأن أن محافظة القاهرة تقوم بالتعاون مع وزارة الآثار بصيانة وترميم السور الذي يقع خلف مسجد السيدة نفيسة.

وفيما يخص ترميم مسجدي المسبح والسلطان الغوري، بمعرفة الهيئة الهندسية، أوضح الدكتور إبراهيم صابر أنه تم الانتهاء من أعمال إعادة الإحياء وتركيب شبكة الصرف الصحي.

وأشار المحافظ كذلك إلى أنه تم الانتهاء من صيانة نفق المشاة أسفل شارع الأزهر، وضمت الأعمال رفع كفاءة ودهان الحوائط والأسقف بالنفق، بجانب رفع كفاءة وتغير التالف من الرخام والأرضيات والحوائط والسلالم بالنفق، علاوة على جلي الأرضيات والحوائط، وتوريد وتركيب كوبستة خشب وحديد لعدد 4 سلالم لمداخل ومخارج النفق ، فضلا عن تأسيس وتركيب وتوريد شبكة كهرباء شاملة اللوحة 6 خطوط، وتوريد وتركيب جميع وحدات الإضاءة بالأسقف، كما تم الانتهاء من صيانة كوبري الأزهر السفلي بمعرفة مديرية الطرق بالمحافظة.

في الوقت نفسه، تم الانتهاء من تطوير دورات المياه بمنطقة خان الخليلي، وتم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لتشغيلها، إضافة إلى صيانة أسوار وبوابات مسجد الحسين، وإعادة إحياء دار كسوة الكعبة وقاعاتها؛ حيث تم بدء الأعمال بمعرفة الهيئة الهندسية.