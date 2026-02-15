داعية إسلامية تحذر: ضياع دقيقة في رمضان يحرمك بركة العمر

حذّرت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، من إهدار الوقت خلال شهر رمضان، مؤكدة أن حسن استغلال الدقائق في هذا الشهر المبارك يصنع فارقاً كبيراً في حياة المسلم.

وأشارت إلى أن الانشغال المفرط بمواقع التواصل الاجتماعي يبدد أثمن لحظات العام الروحية.

متابعة الأعمال الدرامية

وأوضحت أن بعض الأشخاص قد يبتعدون عن مشاهدة التلفاز ظاهرياً، لكنهم يستبدلونه بمتابعة الأعمال الدرامية عبر الهواتف المحمولة، وكأن شيئاً لم يتغير.

ولفتت خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» على قناة صدى البلد، إلى أن الثلث الأخير من الليل يمثل فرصة عظيمة لا تتكرر، حيث يتجلى فضل هذا الوقت المبارك بالدعاء والاستغفار، بينما ينشغل كثيرون باللهو والغفلة، رغم ما يحمله من نفحات إيمانية عظيمة.

شدة الحر عند قدومه

وأضافت أن تسمية شهر رمضان تعود إلى شدة الحر عند قدومه أول مرة، مشيرة إلى أن معناه يرتبط بإحراق الذنوب وتطهير النفس، وهذا الشهر يعد فرصة ذهبية لمراجعة النفس والتقرب إلى الله، وهي فرصة لا ينبغي لعاقل أن يفرّط فيها.