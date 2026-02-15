قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

رئيس الوفد ينعى شيخة مجاهدات سيناء: كانت نموذجا فريدا للمرأة المصرية

الراحلة السيدة «فرحانة» شيخة مجاهدات سيناء
معتز الخصوصي

تقدم الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب حزب الوفد بخالص العزاء وصادق المواساة في وفاة السيدة «فرحانة» شيخة مجاهدات سيناء التي رحلت بعد مسيرة وطنية مشرفة جسّدت فيها أسمى معاني التضحية والفداء.

وأكد البدوي أن الفقيدة كانت نموذجًا فريدًا للمرأة المصرية الصابرة المناضلة، إذ لعبت دورًا بطوليًا خلال سنوات الاحتلال، حيث سخّرت عملها في التجارة بين سيناء والقاهرة غطاءً ووسيلة لنقل رسائل المناضلين ودعم جهود المقاومة، غير عابئة بالمخاطر التي كانت تتهدد حياتها في سبيل الوطن. و

أضاف أن سيرتها ستظل صفحة مضيئة في تاريخ النضال الوطني، وعلامة فارقة في مسيرة كفاح أبناء سيناء الذين قدّموا أرواحهم دفاعًا عن الأرض والهوية.

وأشار رئيس الوفد إلى أن السيدة «فرحانة» لم تكن مجرد شاهدة على مرحلة فاصلة من تاريخ مصر، بل كانت فاعلة في صنعها، حتى تحولت إلى أيقونة وطنية ومزار يومي للشباب السيناوي، يستلهمون من قصتها معاني الصمود والانتماء.

واختتم البدوي بيانه داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها وأبناء سيناء الصبر والسلوان، مؤكدًا أن الوطن لا ينسى أبناءه المخلصين الذين كتبوا بدمائهم وعرقهم فصول العزة والكرامة.

الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب حزب الوفد وفاة السيدة «فرحانة» شيخة مجاهدات سيناء سيناء

