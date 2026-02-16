قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي
سوريا.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بريف القنيطرة الأوسط
وزير الخارجية الإيراني: لدينا أفكار عملية للتوصل إلى اتفاق عادل في مفاوضات جنيف
الخارجية السعودية تدين قرار الاحتلال تحويل أراضي الضفة الغربية إلى ما يسمى أملاك الدولة
أرقام قياسية غير مسبوقة لمصطفى شوبير في أفريقيا.. تفاصيل
لأول مرة.. الجيش الأمريكي ينقل مفاعل نووي جوا
بعد قليل أولى جلسات محاكمة التيك توكر عمر فرج وشقيقه
حكومة الاحتلال توافق على بناء مطار دولي جديد على أطراف قطاع غزة
لو شوفت حد بلغ.. تحذير عاجل لمستخدمي الألعاب النارية
معبر رفح يستعد لاستقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية
بث مباشر | استقبال معبر رفح دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى قطاع غزة
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ناجي الشهابي يكشف لـ صدى البلد مقترحات حزب الجيل لقانون المحليات

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي
ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي
معتز الخصوصي

كشف ناجي الشهابي ، رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ ،عن رؤيته حزب الجيل للقانون الجديد الذى ستُجرى على أساسه انتخابات المحليات.

وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن رؤية حزب الجيل تنطلق من مرتكزات واضحة، أولًا: تعزيز اللامركزية الحقيقية ، فلا معنى لمجالس محلية بلا صلاحيات حقيقية ومؤثرة، المطلوب نقل اختصاصات واضحة للوحدات المحلية، خاصة فى ملفات الخدمات والمرافق والتنمية، مع تمكين عضو المجلس المحلى من أدوات رقابية كاملة تبدأ بالسؤال وطلب الإحاطة والبيان العاجل، وصولًا إلى الاستجواب، فى إطار من الضوابط القانونية المنظمة، حتى لا تتحول المجالس إلى كيانات شكلية بلا تأثير.

وتابع رئيس حزب الجيل الديمقراطي وعضو مجلس الشيوخ: ثانيًا: نظام انتخابى يحقق التوازن بين التمثيل والكفاءة ، حيث يرى حزب الجيل أن النظام المختلط، الذى يجمع بين القائمة النسبية، والقائمة المطلقة للفئات التى شملها الدستور بالرعاية، هو الأقرب لتحقيق عدالة التمثيل وضمان مشاركة حقيقية لمختلف فئات المجتمع، وفى الوقت ذاته إتاحة المجال أمام الكفاءات المحلية صاحبة الخبرة والخدمة العامة. 

كما أكد على ضرورة ضمان تمثيل فعّال للشباب والمرأة وذوى الإعاقة بصورة تعكس روح الدستور لا مجرد استيفاء شكلى للنسب ، وضبط العلاقة بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية ، فالمجلس المحلى يجب أن يمتلك أدوات مساءلة واضحة ومحددة، مع تنظيم آليات سحب الثقة أو الاستجواب بضوابط دقيقة تضمن الفاعلية دون تعسف، بما يحقق التوازن بين الرقابة والتعاون فى خدمة المواطن.

واستكمل: رابعًا: إجراءات انتخابية شفافة ومحفزة للمشاركة ، ويشدد الحزب على ضرورة تيسير إجراءات الترشح، وتقليل الرسوم، وخفض تكلفة الكشف الطبى على المرشح لتتساوى مع القيم التى حددتها وزارة الصحة فى قرارها عام 2024، بحيث لا تتجاوز 340 جنيهًا فقط (90 جنيهًا للباطنة والنفسية، و250 جنيهًا لتحليل المخدرات)، حتى لا تتحول الانتخابات إلى عبء مالى يعيق الشباب وأصحاب الكفاءة عن خوض هذا الاستحقاق الديمقراطى، مع تبسيط الضوابط الإدارية وتيسير الإجراءات.

وأكد الشهابى أن حزب الجيل الديمقراطى يستعد بجدية لهذه الانتخابات باعتبارها محطة سياسية مهمة فى مسار بناء الدولة الحديثة، وقد بدأ بالفعل فى إعداد كوادره بالمحافظات، وعقد لقاءات تنظيمية موسعة لاختيار عناصر تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة المجتمعية، بعيدًا عن منطق الوجاهة أو العصبيات.

وأوضح أن الحزب سيخوض الانتخابات برؤية تنموية واضحة ترتكز على تحسين جودة الخدمات المحلية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى، وتطوير منظومة النظافة والمرافق، وتعزيز المشاركة المجتمعية فى صنع القرار المحلى، إيمانًا بأن التنمية المحلية هى الأساس الحقيقى للتنمية الشاملة.

وشدد رئيس حزب الجيل على أن فلسفة الحزب فى هذا الاستحقاق تقوم على أن المحليات ليست ساحة صراع سياسى تقليدى، بل ساحة عمل وخدمة وتنمية، وأن نجاح التجربة سيُعيد الثقة بين المواطن والدولة، ويُعمق مفهوم الجمهورية الجديدة القائمة على المشاركة والرقابة والمساءلة.

واختتم النائب ناجى الشهابى تصريحه بالتأكيد على أن إجراء انتخابات المجالس المحلية فى أقرب وقت سيُكمل البناء الدستورى للمؤسسات المنتخبة، ويُعيد الحياة إلى واحدة من أهم أدوات الرقابة الشعبية، مشيرًا إلى أن حزب الجيل سيشارك بقوة لا لمجرد تحقيق حضور سياسى، بل للمساهمة الفعلية فى تنمية المحافظات وخدمة المواطن المصرى.

ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي انتخابات المحليات تعزيز اللامركزية الحقيقية أدوات رقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

المحمول

شعبة المحمول تطرح اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

ترشيحاتنا

طلاق لقاء الخميسي

سبب لها حالة انهيار.. لقاء الخميسي تكشف قصة معرفتها بزواج عبد المنصف

كارولين عزمي

انتقلت إلى المستشفى.. إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش

جولة لفعل الخير

جولة إنسانية لفعل الخير.. حقيقة فيديو جابر ومؤمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد