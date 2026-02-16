قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان
مي كساب: لا أخشى الحسد على أولادي وعدم ظهورهم احتراما لاختيارهم.. فيديو
الرئاسة الأوكرانية: الوفد في طريقه إلى جنيف لجولة جديدة من مفاوضات هدنة الطاقة
وزير الخارجية الإيراني يصل جنيف لاستئناف المفاوضات النووية مع أمريكا
سعر أعلى سعر دولار اليوم 16-2-2026
محاكمة 25 متهما في خلية أكتوبر الإرهابية
الفخامة الكورية.. ماذا تقدم جينيسيس G80 موديل 2026؟
كواليس اجتماع مجلس الزمالك.. موقف معتمد جمال وتطور بملف المدرب الأجنبي
خبير لوائح يكشف عن عقوبات الأهلي بسبب شغب الجماهير في مباراة الجيش الملكي
حكم صوم يوم الشك بنية كفارة اليمين.. دار الإفتاء تجيب
طالبان: أفغانستان تؤكد استعدادها لدعم إيران حال تعرضها لهجوم أمريكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بعد الإصابة بالنوبة القلبية… ماذا تأكل وأهم ما تتجنبه لحماية القلب

القلب
القلب
هاجر هانئ

اتباع نظام غذائي صحي لـ القلب بعد الإصابة بنوبة قلبية لا يعني الحرمان، بل يعني اختيار الأطعمة المناسبة. تناول المزيد من الأطعمة النباتية، والدهون الصحية، والبروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة، مع تقليل الملح والسكر والأطعمة المصنعة، يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى. بالإضافة إلى الأدوية، والتمارين الرياضية، والمتابعة الطبية المنتظمة، يُمكن أن يُصبح نظامك الغذائي أحد أهم أدواتك للتعافي والبقاء على قيد الحياة.

إن النجاة من نوبة قلبية لحظة فارقة في حياة الإنسان، لكنها تأتي مصحوبة بالعديد من القيود، سواءً الجسدية أو المتعلقة بنوعية الطعام المسموح والممنوع. لذا، فإن ما تفعله أثناء فترة التعافي وبعدها له أهمية بالغة. ويتفق الأطباء على أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من نوبة قلبية ثانية، وتحسين التعافي، وحماية صحة القلب على المدى الطويل. فالأطعمة المناسبة لا تقتصر فوائدها على خفض الكوليسترول، والتحكم في ضغط الدم، وتثبيت مستوى السكر في الدم، بل تساعد أيضًا في تقليل الالتهابات، وهي عامل رئيسي في تكرار النوبات القلبية.

بحسب الدكتور جيريش جودبول، مدير واستشاري أول في قسم أمراض القلب التداخلية بمستشفيات كيمز، هناك بعض المبادئ العامة التي يجب اتباعها خلال فترة النقاهة. “الاعتدال هو الأساس، لذا احرص على تجنب الإفراط. كما أن جودة وكمية وجباتك، بالإضافة إلى توقيتها، أمور بالغة الأهمية، ويجب تحسينها جميعًا. يجب ألا يتجاوز ما تتناوله من طعام ما تستهلكه من طاقة، لذا قم بإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لذلك.”

"اتباع نظام غذائي صحي للقلب يعني اتخاذ خيارات ذكية يوميًا. فإلى جانب ممارسة الرياضة، وتناول الأدوية، وإدارة التوتر، يُعدّ النظام الغذائي الصحي إجراءً وقائيًا قويًا جدًا ضد الإصابة بنوبة قلبية ثانية"، كما أضاف. إليكم ما ينصح به الدكتور جودبول من طعام (وتجنب) بعد الإصابة بنوبة قلبية.

الأطعمة التي يفضل تناولها
 

الحبوب الكاملة
الشوفان والأرز البني والدخن والقمح الكامل - تجنب الحبوب المكررة. ستساعد هذه الأطعمة على التحكم في مستويات الكوليسترول والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.
خضراوات وفواكه طازجة
احرص على تناول طبق ملون - خضراوات ورقية، طماطم، جزر، توت، تفاح، وحمضيات. فمضادات الأكسدة الموجودة فيها تقلل الالتهابات وتدعم صحة الشرايين.
الدهون الصحية باعتدال
المكسرات والبذور وزيت الزيتون وزيت الخردل، بكميات صغيرة. هذه الأطعمة تحسن مستوى الكوليسترول "الجيد" (HDL) وتقلل من تراكم الترسبات.
مصادر البروتين الخالية من الدهون
البقوليات، والتوفو، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والأسماك، والدواجن منزوعة الجلد. توفر الأسماك الدهنية مثل السلمون أو الأنواع الهندية مثل سمك الروهو دهون أوميغا 3 المفيدة للقلب.
وجبات قليلة الصوديوم محضرة في المنزل
يساعد الطعام الطازج المحضر في المنزل على التحكم بشكل أفضل في استهلاك الملح والدهون، وهما عنصران حيويان للغاية بعد الإصابة بنوبة قلبية.

أسباب خفقان القلب ليلاً

الأطعمة التي يجب تجنبها تماماً


الملح الزائد
يُعد ملح الطعام، والوجبات الخفيفة المعلبة، والمخللات، والباباد، والصلصات، والمنتجات الجاهزة للأكل من المصادر الرئيسية للصوديوم الذي يزيد من ضغط الدم ويرهق القلب.

الدهون المتحولة والأطعمة المقلية
يمكن أن ترفع منتجات المخابز والوجبات السريعة والمكسرات المالحة والوجبات الخفيفة المقلية مستويات الكوليسترول الضار، ويجب تجنبها تمامًا.

السكريات المكررة والمشروبات السكرية
يمكن أن تسبب الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن وأمراض القلب.

اللحوم الحمراء والمعالجة
لحم الخنزير المقدد، والنقانق، والسلامي، واللحوم الحمراء

الكحول
تجنب تناول الكحول تماماً، لأنه لا يرفع ضغط الدم فحسب، بل إنه سام للقلب بشكل مباشر أيضاً.

المصدر: timesnownews

القلب الدهون الصحية نوبة قلبية الكوليسترول ضغط الدم النوبات القلبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

صورة ارشيفية

15 %.. تطبيق الزيادة الجديدة لـ المعاشات في يوليو 2026

سعر الذهب

500 جنيه دفعة واحدة| الجنيه الذهب يواصل التراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى: دوري في إثبات نسب يتضمن العديد من المفاجآت والصراعات

هند صبري

بعد 22 عاما.. هند صبري تستعيد ذكرياتها مع خالد صالح بمشهد مع ابنه

الفنان نبيل عيسى

نبيل عيسى ضيف شرف في مسلسل "المتر سمير" رمضان 2026

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد