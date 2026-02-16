بعد الإصابة بالنوبة القلبية… ماذا تأكل وأهم ما تتجنبه لحماية القلب

اتباع نظام غذائي صحي لـ القلب بعد الإصابة بنوبة قلبية لا يعني الحرمان، بل يعني اختيار الأطعمة المناسبة. تناول المزيد من الأطعمة النباتية، والدهون الصحية، والبروتينات الخالية من الدهون، والحبوب الكاملة، مع تقليل الملح والسكر والأطعمة المصنعة، يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بنوبة قلبية أخرى. بالإضافة إلى الأدوية، والتمارين الرياضية، والمتابعة الطبية المنتظمة، يُمكن أن يُصبح نظامك الغذائي أحد أهم أدواتك للتعافي والبقاء على قيد الحياة.

إن النجاة من نوبة قلبية لحظة فارقة في حياة الإنسان، لكنها تأتي مصحوبة بالعديد من القيود، سواءً الجسدية أو المتعلقة بنوعية الطعام المسموح والممنوع. لذا، فإن ما تفعله أثناء فترة التعافي وبعدها له أهمية بالغة. ويتفق الأطباء على أن النظام الغذائي يلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من نوبة قلبية ثانية، وتحسين التعافي، وحماية صحة القلب على المدى الطويل. فالأطعمة المناسبة لا تقتصر فوائدها على خفض الكوليسترول، والتحكم في ضغط الدم، وتثبيت مستوى السكر في الدم، بل تساعد أيضًا في تقليل الالتهابات، وهي عامل رئيسي في تكرار النوبات القلبية.

بحسب الدكتور جيريش جودبول، مدير واستشاري أول في قسم أمراض القلب التداخلية بمستشفيات كيمز، هناك بعض المبادئ العامة التي يجب اتباعها خلال فترة النقاهة. “الاعتدال هو الأساس، لذا احرص على تجنب الإفراط. كما أن جودة وكمية وجباتك، بالإضافة إلى توقيتها، أمور بالغة الأهمية، ويجب تحسينها جميعًا. يجب ألا يتجاوز ما تتناوله من طعام ما تستهلكه من طاقة، لذا قم بإجراء التعديلات اللازمة وفقًا لذلك.”

"اتباع نظام غذائي صحي للقلب يعني اتخاذ خيارات ذكية يوميًا. فإلى جانب ممارسة الرياضة، وتناول الأدوية، وإدارة التوتر، يُعدّ النظام الغذائي الصحي إجراءً وقائيًا قويًا جدًا ضد الإصابة بنوبة قلبية ثانية"، كما أضاف. إليكم ما ينصح به الدكتور جودبول من طعام (وتجنب) بعد الإصابة بنوبة قلبية.

الأطعمة التي يفضل تناولها



الحبوب الكاملة

الشوفان والأرز البني والدخن والقمح الكامل - تجنب الحبوب المكررة. ستساعد هذه الأطعمة على التحكم في مستويات الكوليسترول والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة.

خضراوات وفواكه طازجة

احرص على تناول طبق ملون - خضراوات ورقية، طماطم، جزر، توت، تفاح، وحمضيات. فمضادات الأكسدة الموجودة فيها تقلل الالتهابات وتدعم صحة الشرايين.

الدهون الصحية باعتدال

المكسرات والبذور وزيت الزيتون وزيت الخردل، بكميات صغيرة. هذه الأطعمة تحسن مستوى الكوليسترول "الجيد" (HDL) وتقلل من تراكم الترسبات.

مصادر البروتين الخالية من الدهون

البقوليات، والتوفو، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والأسماك، والدواجن منزوعة الجلد. توفر الأسماك الدهنية مثل السلمون أو الأنواع الهندية مثل سمك الروهو دهون أوميغا 3 المفيدة للقلب.

وجبات قليلة الصوديوم محضرة في المنزل

يساعد الطعام الطازج المحضر في المنزل على التحكم بشكل أفضل في استهلاك الملح والدهون، وهما عنصران حيويان للغاية بعد الإصابة بنوبة قلبية.

الأطعمة التي يجب تجنبها تماماً



الملح الزائد

يُعد ملح الطعام، والوجبات الخفيفة المعلبة، والمخللات، والباباد، والصلصات، والمنتجات الجاهزة للأكل من المصادر الرئيسية للصوديوم الذي يزيد من ضغط الدم ويرهق القلب.

الدهون المتحولة والأطعمة المقلية

يمكن أن ترفع منتجات المخابز والوجبات السريعة والمكسرات المالحة والوجبات الخفيفة المقلية مستويات الكوليسترول الضار، ويجب تجنبها تمامًا.

السكريات المكررة والمشروبات السكرية

يمكن أن تسبب الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المعلبة مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن وأمراض القلب.

اللحوم الحمراء والمعالجة

لحم الخنزير المقدد، والنقانق، والسلامي، واللحوم الحمراء

الكحول

تجنب تناول الكحول تماماً، لأنه لا يرفع ضغط الدم فحسب، بل إنه سام للقلب بشكل مباشر أيضاً.

المصدر: timesnownews