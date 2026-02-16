قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لبحث ملابسات فيديو متداول.. البرلمان العراقي يقرر استدعاء السفيرة لدى السعودية
سعر الدولار في البنوك اليوم 16-2-2026
محاكمة 11 متهما بخلية داعش الهرم 4 مايو.. وهذه عقوبتهم طبقا للقانون
الطقس اليوم|الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة وحالة الملاحة البحرية
بدعوة من ترامب.. الرئيس الروماني يعلن مشاركته في الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 16 - 2 - 2026 والقنوات الناقلة
حكم صيام أصحاب الأمراض في شهر رمضان.. الإفتاء توضح
لماذا شبَّه القرآن القلوب القاسية بالحجارة؟.. دينا أبو الخير توضح المعنى
تعرف على أسعار الذهب اليوم 16-2-2026
تجدد الجدل حول وفاة جيفري إبستين بعد الكشف عن ملايين الوثائق الجديدة
قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق
دعاء الفجر للرزق 28 شعبان.. كلمات مستجابة بعد الصلاة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هل يصاب غير المدخنين بسرطان الرئة؟ كل ما تحتاج إلى معرفته

سرطان الرئة
سرطان الرئة
هاجر هانئ

على الرغم من أن التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا، إلا أن هذا لا يعني أن غير المدخنين بمنأى عن خطر الإصابة بـ سرطان الرئة. فالتوعية والتدخل في الوقت المناسب قادران على تغيير النتائج بشكل جذري.
 

أول ما يتبادر إلى ذهن الأشخاص عند التفكير في سرطان الرئة هو السجائر. ورغم أن التدخين هو السبب الرئيسي بلا شك، إلا أن الواقع يُشير إلى أن غير المدخنين قد يُصابون بسرطان الرئة، وقد تكون آثاره مدمرة بنفس القدر الذي يُصيب المدخنين. ومع أن التدخين هو عامل الخطر الأكثر شيوعًا، إلا أن هذا لا يعني أن غير المدخنين في مأمن تام من الإصابة.

أسباب سرطان الرئة لغير المدخنين


لا يُعد سرطان الرئة لدى غير المدخنين نتيجة لاستخدام التبغ، ومع ذلك، يمكن لعوامل الخطر الأخرى أن تلعب دورها بصمت:


التعرض البيئي:
يُعد غاز الرادون السبب الرئيسي لسرطان الرئة لدى غير المدخنين، وهو غاز طبيعي مشع عديم الرائحة يتسرب من تحلل اليورانيوم في التربة، ويمكن أن يتسرب إلى المنازل. كما يُعد التدخين السلبي خطيرًا حتى في غياب التدخين المباشر؛ فالتعرض المزمن له عامل خطر يزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الرئة. وقد أشارت التقارير إلى أن تلف الحمض النووي والطفرات المرتبطة بالسرطان، نتيجة لتلوث الهواء، مثل عوادم السيارات والانبعاثات الصناعية والجسيمات الدقيقة، قد تُسبب سرطان الرئة.


-العوامل المهنية:
قد تعرض بعض أماكن العمل العمال لمواد خطرة مثل الأسبستوس والزرنيخ والمعادن الثقيلة، مما قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، حتى لو كانوا غير مدخنين.

-العوامل البيولوجية وعلم الوراثة
يرث بعض الأفراد طفرات جينية تُسبب نموًا غير طبيعي لخلايا الرئة. وفي سرطان الرئة لدى غير المدخنين، تكون طفرات جينية محددة، مثل طفرات مستقبل عامل نمو البشرة (EGFR)، أكثر شيوعًا.

كل هذه الجوانب مجتمعة تفسر لماذا لا يقتصر سرطان الرئة على المدخنين فقط، ولكن الأسباب متعددة العوامل.

سرطان الرئة

كيف يختلف سرطان الرئة لدى غير المدخنين


يختلف سرطان الرئة لدى غير المدخنين غالبًا على المستوى الجزيئي، ويُعرف باسم السرطان الغدي، وهو نوع فرعي قد يحدث حتى بدون استخدام التبغ. تشير الأبحاث إلى أن السرطان الغدي أصبح الأكثر انتشارًا بين غير المدخنين، ويبدو أن أعداده في ازدياد في جميع أنحاء العالم، ربما بسبب تفاقم تلوث الهواء في المدن.
الأعراض التي يجب الانتباه إليها
قد تظهر على غير المدخنين أعراض مشابهة لتلك التي تظهر على المدخنين، والتي تشمل ما يلي:
• سعال مستمر

• ألم صدر

• ضيق في التنفس

• أزيز

• فقدان الوزن غير المبرر

تتشابه هذه الأعراض مع أعراض حالات صحية أقل خطورة. ومع ذلك، يمكن الكشف عن هذه الأمراض الخطيرة مبكراً بفضل الوعي الصحي، مما يؤدي إلى نتائج مُبشّرة.

كيفية تقليل المخاطر


• تحقق من منزلك لمعرفة ما إذا كان يحتوي على غاز الرادون، وخاصة في الطابق السفلي أو المباني المغلقة بإحكام.
• تجنب التدخين السلبي وقلل من التعرض لتلوث الهواء قدر الإمكان.

• إذا كان لديك تاريخ عائلي، فاستشر طبيبك بشأن عوامل الخطر حتى لو لم تكن قد دخنت من قبل.

من الحقائق الثابتة أن غير المدخنين معرضون أيضاً لخطر الإصابة بسرطان الرئة، وتساهم عوامل بيئية وجينية وبيولوجية عديدة في هذا الخطر. ويمكن للتوعية والتدخل في الوقت المناسب أن يغيرا النتيجة فعلاً.

المصدر: timesnownews

التدخين سرطان الرئة أسباب سرطان الرئة أسباب سرطان الرئة لغير المدخنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

المحمول

شعبة المحمول تطرح اقتراحا جديدا لحل أزمة الضريبة

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

ترشيحاتنا

عداد الكهرباء

من يملك عداد الكهرباء بعد الإخلاء؟ خطوات جديدة قبل التنفيذ

ياميش رمضان

مقابل نقاط الخبز.. حقيقة صرف ياميش رمضان مجانا على بطاقة التموين

«العمل» تعلن عن 210 وظيفة

بمرتبات مجزية وتأمينات.. «العمل» تعلن عن 210 وظيفة بإحدى المستشفيات التخصصية

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد