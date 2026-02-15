قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بعد غد .. وزير الدولة للإعلام يلتقي وفدي نقابتي الصحفيين والإعلاميين

الكاتب الصحفي ضياء رشوان
الكاتب الصحفي ضياء رشوان

يعقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام لقاءً مشتركاً مع وفدين من نقابة الصحفيين برئاسة النقيب خالد البلشي، ونقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة بعد غد الثلاثاء، استمراراً لتنفيذ تكليفات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزير الدولة للإعلام بالتنسيق بين كل مكونات الإعلام في مصر.

يهدف الاجتماع إلى بحث سبل التعاون المشترك من أجل أداء مهني من جانب جموع الصحفيين والإعلاميين في ضوء نصوص الدستور والقوانين، وكذلك ما أعلنه وزير الدولة للإعلام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي عقب أول جلسة للمجلس بتشكيله الجديد، وخاصةً تأكيد الوزير على الحرية المسئولة واحترام حرية الرأي والتعبير، والتعاون بين جميع أطراف العمل الصحفي والإعلامي من أجل تعزيز الدور المنشود من كل وسائل الاعلام.

ويعقب الاجتماع إصدار بيان صحفي لإعلان نتائجه للرأي العام.

وسوف يواصل وزير الدولة للإعلام لقاءاته المتتالية مع كافة القائمين على وسائل الإعلام الخاصة، المسموعة والمقروءة والمرئية والإعلام الرقمي، للاستماع إلى جميع الأطراف وتلقىِ آرائهم ومقترحاتهم من أجل الارتقاء بالأداء الإعلامي لصالح الوطن والمجتمع.

